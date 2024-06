Podnebni aktivisti in stroka proti »vsem množičnim dogodkom v parku Tivoli«

Mladi za podnebno pravičnost so skupaj s predstavniki stroke pojasnili razloge za nasprotovanje izvedbi koncerta Magnifica v Tivoliju, ki ga podpira tudi župan Ljubljane Zoran Janković

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so skupaj s predstavniki stroke in "uporabniki" osrednjega ljubljanskega parka Tivoli na novinarski konferenci pojasnili razloge za nasprotovanje izvedbi za konec avgusta načrtovanega koncerta glasbenika Magnifica v Tivoliju. Kot so poudarili, nasprotujejo izvedbi vseh množičnih dogodkov v parku.

Mladi za podnebno pravičnost so novinarsko konferenco izvedli po tistem, ko je skupina 130 krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnikov parka Tivoli Magnificu minuli teden poslalo javno pismo.

V njem so izrazili nestrinjanje z organizacijo velikega koncerta 31. avgusta v parku Tivoli ob 30. obletnici njegovega glasbenega ustvarjanja. Temu je sprva Zavod RS za varstvo narave sprva prižgal rdečo luč, a mora po odločitvi ministrstva za naravne vire in prostor zdaj o podelitvi soglasja odločiti znova.

V gibanju so poudarili, da javno pismo ni usmerjeno proti Magnificu ali proti njegovem koncertu, ampak je namenjeno osvetlitvi že dlje časa tleče razprave o popolni odsotnosti upravljalske strategije parka. Podpisniki so tako proti vsem množičnim dogodkom v Tivoliju.

V času podnebne krize in upada bitoske raznovrstnosti postajajo zelene površine po prepričanju organizatorjev novinarske konference vedno pomembnejše, zato naj bodo prepuščene druženju, rekreaciji in oddihu od vrveža. Pri tem so opozorili, da je to prepoznala tudi sama občina, saj da je v začasnih smernicah za Tivoli zapisala, naj se množične, hrupne in komercialne prireditve usmerja na prostore zunaj krajinskega parka.

"Če imamo možnost, da s spremembo lokacije koncerta preprečimo nepotrebno škodo živemu svetu, jo izkoristimo."



Mladi za podnebno pravičnost

Želeli bi si, da bi Magnifico v znak zavedanja posledic okoljskih sprememb in vloge, ki jo ima kot javna oseba, koncert sam prestavil v bolj primerno okolje, saj da obstaja v Ljubljani več kot dovolj primernih lokacij za podobne dogodke. Do zdaj se na omenjeno javno pismo še ni odzval.

Mladi za podnebno pravičnost in drugi zaskrbljeni za posledice množičnih dogodkov v parku so poudarili tudi, da se konflikti v Tivoliju zaostrujejo. Spomnili so, da so bili podpisniki javnega pisma že lani v sporu z ljubljansko občino glede prekomerne sečnje dreves na Rožniku, v kratkem pa je mogoče, kot pravijo, ob odsotnosti interdisciplinarne razprave spet pričakovati kakšen nov konflikt.

"Ti konflikti nas opozarjajo na to, da se ne znamo dovolj dobro in odprto dogovarjati o tem, kako upravljati z mestnim parkom in naravo v mestu," so opozorili. Obenem kot nedopustne označujejo javne pritiske župana Zorana Jankovića in, kot navajajo, osebne pritiske uradnikov ministrstva za naravne vire in prostor na zavod za varstvo narave. V prihodnje bi si želeli bistveno boljše komunikacije pristojnih z javnostjo, da bi bilo vsem jasno, zakaj so nekateri dogodki dovoljeni, drugi pa ne.

Glede očitkov o pretiravanju pa so zapisali, da človek ni vladar narave, temveč je del živega sveta in da je ideja, da je človek nad naravo, privedla v trenutno stanje izjemnega upada živalskih in rastlinskih vrst. "Če imamo možnost, da s spremembo lokacije koncerta preprečimo nepotrebno škodo živemu svetu, jo izkoristimo," so pozvali.

Janković koncert podpira

Janković pa je na novinarski konferenci v Ljubljani ponovil, da koncert Magnifica podpira in da računa, da bo soglasje izdano. "Konec koncev ima Magnifico 30-letno kariero in je tudi letošnji nagrajenec Mestne občine Ljubljana," je povedal in dodal, da se bo koncerta udeležil.

Po njegovih besedah je nerazumljivo, da na dogodku s 13.000 tekačicami koncert Čukov nikogar ni motil, prav tako ne dogajanje na predvečer in 7000 obiskovalcev ob 1. maju na Rožniku. Medtem pa študenti za koncert na Rožniku niso dobili dovoljenja, prav tako dovoljenja za koncert v Tivoliju še ni dobil Magnifico.

"Konec koncev ima Magnifico 30-letno kariero in je tudi letošnji nagrajenec Mestne občine Ljubljana."



Zoran Janković,

župan Ljubljane

Janković je navedel tudi besede vodje ljubljanskega botaničnega vrta Jožeta Bavcona, ki je zapisal, da konec avgusta zaščitene evropske gomoljčice ni več. O hrošču puščavniku pa je Janković dejal, da "če ga ni motila glasba Čukov, ga tudi ne bo motila glasba Magnifica".