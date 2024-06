Slovenija priznala Palestino

Slovenija je tako postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino.

© X / Gov.si

Državni zbor je na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Za priznanje je glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti. Opozicija je izredno sejo DZ obsturirala. Slovenija je tako postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino.

Koalicija je na seji predstavila argumente za priznanje. Kot so med drugim poudarjali poslanci in premier Robert Golob, bi s priznanjem med drugim dali nov zagon mirovnim pogajanjem na Bližnjem vzhodu in okrepili zmerne sile tako na izraelski kot na palestinski strani, odpravili bi tudi zgodovinsko krivico, ki je bila storjena Palestincem, in spodbudili nadaljevanje reforme palestinske oblasti.

Predsednik vlade Robert Golob je v obrazložitvi predloga dejal, da namera po priznanju ni naključje oziroma stvar "predvolilne aritmetike".

Opozicijska NSi je na začetku razprave ocenila, da gre pri priznanju Palestine za volilno potezo vladne koalicije pred evropskimi volitvami, a napovedala, da ne bo proti.

A nato se je zapletlo, ker je SDS tik pred začetkom seje umaknila predlog za posvetovalni referendum o priznanju Palestine, ki ga je vložila v ponedeljek. Med sejo je stranka vložila nov predlog za posvetovalni referendum, njeni poslanci pa so zapustili sejo.

Zaradi novega predloga so sejo DZ prekinili ter sklicali sejo parlamentarnega odbora za zunanjo politiko o predlogu SDS za posvetovalni referendum. Sledila je izredna seja DZ, na kateri je vseh 52 navzočih poslancev zavrnilo predlog za razpis posvetovalnega referenduma.

Objava slovenske vlade na omrežju X

© X / Twitter

Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da dajejo s predlogom za posvetovalni referendum glede priznanja Palestine vladi čas za razmislek. "Predlog za posvetovalni referendum je akt, ki odloži odločanje za 30 dni," pa je dejal glede domnevne namere koalicije, da bi glasovanje v DZ vseeno izpeljala.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da še nobena država na svetu ni razpisala referenduma o priznanju druge države, ki je politični akt. Napovedala je tudi, da ne bo dopustila zlorabe poslovnika, kar je po njenem mnenju poteza SDS.

Poslanci obeh opozicijskih strank, SDS in NSi, so nadaljevanje zasedanja obsturirali. Poslanec slednje Aleksander Reberšek je uvodoma pojasnil, da vladajoča koalicija zlorablja poslovnik, pri tem pa ne bodo sodelovali.

Poslanci so nato nadaljevali prekinjeno sejo DZ o priznanju Palestine in na njej podprli priznanje Palestine. Za priznanje je glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti. Poslanec SDS Dejan Kaloh ni glasoval.

Slovenija je tako postala 147. članica ZN, ki je priznala Palestino. Palestina je Slovenijo priznala leta 1992.