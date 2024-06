Prekinitev ognja v Gazi / Kaj zahteva Hamas?

V skupni izjavi sta Hamas in Islamski džihad potrdila pripravljenost za sklenitev sporazuma, a zahtevata popolno ustavitev vojne

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v torek katarskim in egiptovskim posrednikom poslalo odgovor na ameriški predlog za prekinitev ognja v Gazi, ki vsebuje nekaj zahtev po spremembah. V skupni izjavi sta Hamas in Islamski džihad potrdila pripravljenost za sklenitev sporazuma, a zahtevata popolno ustavitev vojne.

"Prejeli smo odgovor, ki ga je Hamas posredoval Katarju in Egiptu, in ga zdaj ocenjujemo," je povedal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby in dodal, da je gibanje navedlo nekaj zahtev po spremembah.

To sta v skupni izjavi potrdila tudi Hamas in še eno islamistično gibanje v Gazi, Islamski džihad. Kot sta navedla, pozivata k nekaterim spremembam sporazuma, ki sicer potrjujejo prekinitev ognja, umik, obnovo ter izmenjavo talcev in zapornikov.

Obenem sta zagotovila, da bosta pozitivno ukrepala v smeri dogovora za konec vojne. Kot prednostno nalogo pa sporočilo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, navaja popolno ustavitev vojne na območju Gaze in popoln umik izraelske vojske.

Izrael doslej uradno dogovora še ni sprejel, vendar pa je ameriški državni sekretar Antony Blinken po srečanju s premierjem Benjaminom Netanjahujem v torek izjavil, da ta dogovor podpira, čakali naj bi le še na Hamas.

Konec maja je ameriški predsednik Joe Biden predstavil načrt za prekinitev ognja v vojni v Gazi v treh fazah, ki ga je predstavil kot izraelskega.

Načrt predvideva izpustitev določene skupine izraelskih talcev med prekinitvijo ognja in izpustitev več sto palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov. V naslednji fazi bi se spopadi dokončno ustavili, preostali talci pa bi bili izpuščeni, nakar bi se v tretji fazi začela obnova Gaze.

Ta načrt je v ponedeljek potrdil Varnostni svet ZN, vendar pa je izraelska predstavnica takoj po sprejetju resolucije zatrdila, da bo Izrael nadaljeval vojaško operacijo v Gazi do dokončnega uničenja Hamasa.

Vojna v Gazi se je začela oktobra lani potem, ko so pripadniki Hamasa napadli Izrael, ubili več kot 1000 ljudi in zajeli več kot 200 talcev. V posledičnih izraelskih napadih na Gazo je bilo doslej ubitih več kot 37.000 ljudi.

