ZDA uvedle dodatne sankcije proti podjetjem, ki so povezana z Miloradom Dodikom

Proti Miloradu Dodiku so ZDA zaradi ogrožanja daytonskega mirovnega sporazuma uvedle sankcije že leta 2017, od leta 2022 pa ga obtožujejo tudi korupcije

Sankcije Američanom in ameriškim podjetjem prepovedujejo poslovanje z Dodikom in drugimi osebami pod sankcijami ter zamrzujejo morebitno premoženje v ZDA.

ZDA so v torek uvedle sankcije proti več osebam in podjetjem, ki so povezana s predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom in člani njegove družine, ki so že pod sankcijami.

Sankcije je finančno ministrstvo uvedlo proti direktorjema podjetij v lasti Dodikovega sina Igorja in in sedmim podjetjem s sedežem v Banjaluki in bližnjih Laktaših, je sporočil State Department.

Po navedbah Washingtona je Dodik namreč izkoriščal svoj položaj za zagotavljanje javnih poslov podjetjem pod nadzorom sina.

"ZDA obsojajo Dodikova prizadevanja za ogrožanje ustanov, ki zagotavljajo mir in stabilnost v Bosni in Hercegovini in regiji," je sporočil pomočnik ministrice za finance ZDA za terorizem in finančno obveščanje Brian Nelson.

Dodal je, da bodo še naprej razkrivali in kaznovali prevarantske sheme, ki Dodiku in družini omogočajo izkoriščanje bosanskih Srbov za lastno korist.

Washington je lani uvedel sankcije proti njegovima otrokoma Igorju in Gorici Dodik. Sankcije Američanom in ameriškim podjetjem prepovedujejo poslovanje z Dodikom in drugimi osebami pod sankcijami ter zamrzujejo morebitno premoženje v ZDA.

