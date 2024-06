Za nekaj dni bodo zaprli Dunajsko cesto v Ljubljani

Zapora bo trajala od polnoči v noči na četrtek do ponedeljka do 5. ure

© Mestna občina Ljubljana / Miran Kambič

V okviru projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj bodo v četrtek začeli rušiti severni del obstoječega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani. Zato bo vnovič potrebna popolna zapora Dunajske ceste ter pločnikov, ki bo trajala od polnoči v noči na četrtek do ponedeljka do 5. ure.

Rušitev severnega dela obstoječega železniškega nadvoza bo po navedbah Direkcije RS za infrastrukturo obsegala odstranjevanje robnega in notranjega nosilca, stebrov in oporne konstrukcije nadvoza.

Zaradi rušitvenih del bo potrebna nekajdnevna popolna zapora Dunajske ceste ter pločnikov za pešce in kolesarje, nato pa bo vzpostavljena delna zapora, ki bo trajala predvidoma do konca leta. V času delne zapore bodo prevozni štirje vozni pasovi za osebna vozila in mestne avtobuse (v vsako smer po dva), za pešce in kolesarje pa bo vzpostavljen koridor na zahodni strani.

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki bo namesto sedanjih štirih tirov pripravljen za šest tirov, poteka skladno s terminskim planom, zatrjujejo na direkciji. Zgrajen je že nov južni del nadvoza, po katerem že poteka železniški promet. Prav tako so izvedena vsa pripadajoča dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah.

Dela v okviru projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj so stekla 4. januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

V drugi fazi je nato predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, kot tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.