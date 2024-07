Obvezno usposabljanje za lastnike psov

Od julija 2026 naprej naj bi vsak lastnik psa v Avstriji opravil tečaj

Odkar so na Dunaju pred petimi leti uvedli obvezno usposabljanje za lastnike psov, je tečaj opravilo 17.000 ljudi, so danes sporočili iz avstrijske prestolnice. Model bodo kmalu razširili na celotno Avstrijo. Od julija 2026 naprej naj bi tako vsak lastnik psa v državi opravil tečaj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po besedah svetnika za zaščito živali Jürgena Czernohorszkyja iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in dunajske varuhinje pravic živali Eve Persy usposabljanje prispeva k boljšemu sobivanju ljudi in psov. "Zelo smo veseli, da tega ne vidijo le Dunajčani, ampak je to prepoznala tudi zvezna vlada in uvaja obvezno potrdilo o usposobljenosti za lastnike psov po vsej Avstriji," sta dejala.

Od julija 2019 morajo ljudje, ki želijo na Dunaju imeti psa in v zadnjih dveh letih niso imele štirinožnega prijatelja, najprej opraviti najmanj štiriurni tečaj za pridobitev potrdila o usposobljenosti. Ta stane 40 evrov, lastniki pa z njim pridobijo osnovno znanje o vzgoji psov, skrbi zanje, njihovi reji, šolanju in pravnih predpisih na tem področju.