Britanci na volitve / Prepričljiva zmaga se obeta laburistom

Menjava oblasti po 14 letih konservativne vlade?

Vodja laburistov Keir Starmer

© WikiCommons

Britanci se danes odpravljajo na parlamentarne volitve, ki bodo glede na napovedi po 14 letih konservativne vlade prinesle menjavo oblasti. Prepričljiva zmaga se obeta laburistom pod vodstvom Keira Starmerja, torijcem trenutnega predsednika vlade Rishija Sunaka pa morebiti celo najslabši izid doslej.

Laburistom ankete napovedujejo okrog 40 odstotkov glasov, konservativcem pa približno 20. Kako se bo to odrazilo v številu poslancev, je težko napovedati, saj v Veliki Britaniji v 650 volilnih okrožjih sedež zasede zmagovalec, medtem ko ostali glasovi propadejo.

Se pa pojavljajo ocene, da bi lahko laburisti, ki so v iztekajočem mandatu zasedali 205 sedežev, osvojili rekordno število poslancev, morebiti celo več kot 400. Po drugi strani bi lahko število konservativnih članov spodnjega doma parlamenta po veliki zmagi leta 2019, ko jim je pripadlo 365 sedežev, padlo celo pod 100.

Glavne teme v predvolilni kampanji so bile slabo stanje v zdravstvu, visoki življenjski stroški in slabi gospodarski kazalci, za kar so številni krivili vlado. Sunak, ki vlado vodi šele od oktobra 2022, jih je sicer prepričeval, da njegov gospodarski načrt deluje, na kar da med drugim kaže nedavni padec inflacije na najnižjo raven v treh letih.

Precejšnjo podporo, okrog 16 odstotkov, ankete napovedujejo tudi desni populistični stranki Reform UK, vodenje katere je junija prevzel nekdaj vodilni zagovornik brexita Nigel Farage, a zaradi volilnega sistema ne velja za zelo verjetno, da bi stranka resno ogrozila položaj konservativcev v parlamentu.

Volišča se bodo danes po državi odprla ob 8. in zaprla ob 23. uri po srednjeevropskem času, ko bodo znani izidi vzporednih volitev.

