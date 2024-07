»Netanjahu, nehaj zavlačevati!«

V Izraelu se z vse številčnejšimi protesti za izpustitev zajetih talcev krepi pritisk na premierja Benjamina Netanjahuja

V Izraelu se z vse številčnejšimi protesti za izpustitev zajetih talcev, ki jih v Gazi zadržuje palestinsko gibanje Hamas, krepi pritisk na premierja Benjamina Netanjahuja. Njegov urad je medtem v nedeljo odgovoril na predlog Hamasa za nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi in kot enega izmed pogojev postavil izpolnitev vseh ciljev vojne.

Izraelski protestniki so v soboto in nedeljo znova zavzeli ulice Tel Aviva in Jeruzalema in se zavzeli za izpustitev talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi. Po izraelskih navedbah ostaja v ujetništvu 116 ljudi, med njimi naj bi bilo 42 mrtvih.

Med protestniki so bili tudi svojci talcev. "Devet mesecev ste zapostavljali talce. Netanjahu - nehaj zavlačevati. Vaša naloga je, da jih pripeljete domov," je po poročanju izraelskega časnika Times of Israel med protesti v Tel Avivu povedala mati enega od talcev.

Množični protesti ob sobotah v več mestih v Izraelu sicer redno potekajo že več mesecev, vendar v zadnjem času postajajo številčnejši in pogostejši.

Organizatorji so ocenili, da se je v soboto na ulici Kaplan v središču Tel Aviva, ki jo protestniki imenujejo "Trg demokracije", zbralo približno 176.000 ljudi. Če ocena drži, je to eden najštevilčnejših protestov v Izraelu od začetka vojne v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem se nadaljujejo tudi prizadevanja za nove pogovore o prekinitvi ognja v Gazi. Palestinsko gibanje Hamas se je minuli teden z novimi predlogi odzvalo na načrt ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je konec maja predstavil osnutek sporazuma o končanju spopadov v Gazi v treh fazah.

Predstavniki Hamasa so v soboto po poročanju agencije Reuters potrdili pripravljenost na pogajanja o izpustitvi talcev tudi brez razglasitve trajne prekinitve ognja z izraelske strani, kar pomeni opazno omilitev dosedanjih stališč.

Na njihov predlog je Netanjahujev urad v nedeljo pozno zvečer odgovoril z objavo seznama pogojev, o katerih se ni pripravljen pogajati, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med njimi je med drugim tudi zahteva, da bo "dogovor Izraelu omogočil nadaljevanje bojevanja, dokler ne bodo doseženi vsi cilji vojne", ter "prekinitev tihotapljenja orožja Hamasu iz Egipta do meje z Gazo".

V prihodnjih dneh je napovedano nadaljevanje mirovnih pogajanj v Dohi ob posredovanju Katarja in Egipta.

Izraelska ofenziva v Gazi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani, je medtem v nedeljo vstopila v deseti mesec. Napad Hamasa je na izraelski strani terjal 1195 življenj, v palestinski enklavi pa je bilo od 7. oktobra lani doslej ubitih že najmanj 38.153 ljudi.

CFjKv-gDxvk

OkS8LtHrPT4