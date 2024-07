Demokratski senator pozval Bidna k umiku kandidature

Ameriški senator iz Vermonta Peter Welch je postal prvi demokratski senator, ki je javno pozval predsednika ZDA Joeja Bidna, naj se umakne iz predsedniške tekme. Welch je v kolumni za časnik Washington Post v sredo zapisal, da Biden ni najboljši kandidat, ki bi lahko premagal bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na novembrskih volitvah.

Pri tem je senator prosil Bidna, naj se odpove kandidaturi in da s tem priložnost mladim in elana polnim demokratskim guvernerjem in senatorjem, povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Ne moremo spregledati katastrofalnega nastopa predsednika Bidna v razpravi. Ne moremo prezreti ali zavrniti utemeljenih vprašanj, ki so se pojavila od tistega večera," je dejal senator, s čimer je imel v mislih prvo predsedniško soočenje s Trumpom konec junija.

"Razumem, zakaj želi predsednik Biden kandidirati. Enkrat nas je rešil pred Donaldom Trumpom in želi to storiti še enkrat. Vendar mora ponovno oceniti, ali je najboljši kandidat za to. Po mojem mnenju ni."



Peter Welch,

ameriški senator iz Vermonta

Bidnov nastop na soočenju je sprožil polemiko, ali je sposoben nadaljevati svoje delo, pojavili so se tudi številni pozivi politikov in vplivnih osebnosti, naj odstopi. Bivša predsednica spodnjega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je Bidna v sredo pozvala, naj hitro sprejme dokončno odločitev o vnovični kandidaturi, saj se čas izteka. Ob tem pa je izpostavila, da je odločitev njegova.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave je Trump pred Bidnom. Republikanca bi podprlo 42,1 odstotka vprašanih, demokrat pa zaostaja za 2,1 odstotne točke.

RW6s4JPHnkU