Novela zakona za prepoved poveličevanja nacizma in fašizma

Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so danes v parlamentarno proceduro vložile predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma

Opozorilo protestnikov na razmah neonacizma v Sloveniji na Bledu leta 2021 ‒ v času tretje Janševe vlade.

© Janez Zalaznik

Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so danes v parlamentarno proceduro vložile predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma. V Levici pa se zavzemajo, da bi se hujše oblike spodbujanja oziroma poveličevanja nacizma in fašizma opredelilo tudi kot kaznivo dejanje.

Z novelo predlagajo, da se zakon o varstvu javnega reda in miru dopolni s členom, ki bo prepovedoval poveličevanje nacizma in fašizma kot nasilnih ideologij. To bo glede na predlog novele obravnavano kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 2500 evrov.

"Vemo, da so junija v Ljubljani paradirali neonacisti, strašili, grozili ljudem, pa tudi po Evropi pripadniki in somišljeniki nasilnih ideologij grozijo, strašijo, celo napadajo svoje politične konkurente," je izpostavil Martin Premk (Svoboda).

V Sloveniji, je dodal, doslej ni bilo zakonov, ki bi poveličevanje nacizma in fašizma izrecno prepovedovali, imajo pa to urejeno v večini demokratičnih držav. Cilj je zagotoviti varnejšo in bolj strpno družbo, ohraniti vrednote demokracije ter v kali zatreti vsakršno širjenje nasilnih ideologij oziroma zločinskih ideologij, kot sta to nacizem in fašizem, je izpostavil.

"V Sloveniji in po Evropi določeni politiki kar odkrito simpatizirajo in spodbujajo to sovraštvo. Zadnje študije kažejo tudi, da se mladi nagibajo k tej ideologiji in tukaj moramo potegniti črto," je izpostavil Damijan Zrim (SD). Smiselno je, da se predlog novele sprejme čim prej, je poudaril.

Predlog novele pozdravljajo tudi v Levici. "Treba se je zavedati, da se v Evropi fašizem nevarno krepi, postaja vse bolj predrzen in tovrstnim predrznim simptomom oziroma manifestacijam, ki se zgoščujejo, smo v zadnjem času vse pogosteje priča," je poudaril Nataša Sukič. Izpostavila je paradiranje neofašistov skozi center Ljubljane, nedavni napad na knjigarno Mariborka in napad na udeležence parade ponosa, grožnje migrantom in podobno.

Do fašizma je treba ohranjati ničelno toleranco, je poudarila Sukič. "Ne smemo postati družba, ki živi v senci kljukastih križev, smrtnih glav, se pravi simbolov tistih, ki so v imenu nemškega nadčloveka dobesedno hoteli eliminirati tako imenovane manjvredne rase in manjvredne posameznike ranljivih družbenih skupin, Jude, Rome, Slovane, homoseksualce, psihiatrične bolnike in podobno." V Levici se sicer nadejajo, da bi se hujše oblike spodbujanja oziroma poveličevanja nacizma in fašizma opredelilo tudi kot kaznivo dejanje.

Predlog novele so pripravili v sodelovanju z ministrstvoma za notranje zadeve in za pravosodje, ob čemer s slednjim še tečejo pogovori, ali bi bilo treba spremeniti tudi 297. člen kazenskega zakonika, s katerim bi se v hujših primerih spodbujanje oziroma poveličevanje nacizma in fašizma lahko obravnavalo kot kaznivo dejanje.