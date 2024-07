Zavrnili kazenski postopek proti Trumpu

Ameriška zvezna sodnica je zavrnila kazenski postopek proti Donaldu Trumpu zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je po izteku mandata odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti vladi

Ameriška zvezna sodnica Aileen Cannon je danes zavrnila kazenski postopek proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je po izteku mandata odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti vladi, poročajo ameriški mediji.

Sodnica, ki jo je leta 2020 na položaj imenoval Trump, je tožbo zavrgla po sklepu, da je imenovanje posebnega tožilca Jacka Smitha v nasprotju z ameriško ustavo. Gre za veliko zmago Donalda Trumpa dva dni po poskusu atentata, poroča CNN.

Trump je kmalu po razglasitvi sodbe na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da bi morala biti zavrnitev postopka na Floridi le prvi korak k zavrnitvi vseh preostalih kazenskih postopkov proti njemu. "Združimo se, da bi končali z vsakršnim oboroževanjem našega pravosodnega sistema in naredili Ameriko spet veliko!" je objavil.

Smithov urad se bo nemudoma pritožil na zvezno prizivno sodišče v Atlanti, ki je doslej že razveljavilo odločitve sodnice v korist Trumpa, poroča NBC. Če jo prizivno sodišče zavrne, se bodo Trumpovi odvetniki potem pritožili še na zvezno vrhovno sodišče.

"Na koncu se zdi, da je vse večje udobje izvršne oblasti pri imenovanju regulativnih posebnih tožilcev v novejšem obdobju sledilo ad hoc vzorcu z malo sodnega nadzora," je v odločitvi zapisala sodnica Cannon.

Trump je vsaj začasno odrešen enega od kazenskih pregonov, s katerimi se sooča pred volitvami letos novembra.

Na zveznem sodišču v Washingtonu je Smith vložil tožbo zaradi poskusov razveljavitve izida predsedniških volitev 2020, ki so privedli do napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021. Trump se sooča tudi s kazenskim pregonom v primeru spodkopavanja izida volitev 2020 na državni ravni v Georgii, v začetku leta pa je bil v New Yorku obsojen za kazniva dejanja na državni ravni zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov.

Ameriški pravni analitiki so poskus Trumpovih odvetnikov za razveljavitev primera na Floridi razumeli le kot dodatno zavlačevanje, saj ni nihče verjel, da bo sodnica prošnji ugodila.

Dvom v ustavnost imenovanja Jacka Smitha je sicer letos v primeru odločanja o Trumpovi predsedniški imuniteti sprožil konservativni vrhovni sodnik Clarence Thomas.