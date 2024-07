Mojca Prelesnik prevzema vodenje STA

Kot pravi, bo njena primarna skrb po eni strani usmerjena v zagotavljanje pogojev za delo agencije, vključno s stabilnim financiranjem, po drugi pa v zagotavljanje storitev, ki jih medijski trg potrebuje.

Z današnjim dnem vodenje Slovenske tiskovne agencije (STA) prevzema Mojca Prelesnik, dosedanja informacijska pooblaščenka. Kot pravi, bo njena primarna skrb po eni strani usmerjena v zagotavljanje pogojev za delo agencije, vključno s stabilnim financiranjem, po drugi pa v zagotavljanje storitev, ki jih medijski trg potrebuje.

"Tiskovne agencije predstavljamo vse bolj ključno podporo medijem, ki si zaradi zaostrenih pogojev na trgu marsikdaj težko privoščijo stroške razvejane mreže novinarjev in terenskega dela. Ena od mojih prvih nalog bo tako preveriti, kakšne so aktualne potrebe slovenskih medijev, da bomo lahko skupaj z njimi oblikovali medijsko krajino, ki bo ponujala verodostojne informacije javnosti. Dobro obveščena javnost je temelj demokratične družbe in vloga verodostojnih medijev ob porastu družbenih medijev in umetne inteligence v resnici postaja vse pomembnejša," meni nova direktorica STA.

Da bi STA lahko opravljala svoje poslanstvo obveščanja javnosti in podpore medijem, pa potrebuje dober pravni okvir. "Zato se želimo aktivno vključiti v pripravo novega zakona o STA. Nujno je treba vanj zapisati rešitve, ki bodo zagotavljale ne le primerno visoko, ampak zlasti stabilno in predvidljivo financiranje STA ter njeno institucionalno, finančno in uredniško avtonomijo. Nikoli več se ne sme zgoditi, da bi agencija večji del leta ostala brez finančnih sredstev za svojo javno službo," je opozorila Prelesnik.

Za predlog zakona se sicer trenutno izteka javna obravnava. Predlog med drugim drugače opredeljuje javno službo, državno financiranje opredeljuje kot državno pomoč in določa formulo za izračun višine te pomoči.

Mojco Prelesnik je nadzorni svet imenoval za novo direktorico STA s petletnim mandatom sredi aprila, potem ko je njen predhodnik Igor Kadunc iz osebnih razlogov odstopil. V vmesnem času je agencijo kot vršilka dolžnosti direktorice vodila Barbara Štrukelj.

Prelesnikovi se je sicer v sredo iztekel drugi petletni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke. Pred tem je bila med drugim namestnica informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka DZ.