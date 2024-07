Biden odstopil od kampanje / »Čas je, da stopimo skupaj in premagamo Trumpa«

Ameriški predsednik je dejal, da je v interesu stranke in države, da se umakne, podporo pa je izrazil podpredsednici Kamali Harris

Joe Biden ne bo več kandidiral za predsednika ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je na družbenih omrežjih naznanil, da opušča svojo kampanjo za vnovično izvolitev, ter izrazil podporo podpredsednici Kamali Harris.

Bidnovo sporočilo je prišlo po vse večjih pritiskih članov demokratske stranke, naj se umakne, potem ko se je konec junija slabo odrezal na televizijskem soočenju z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

"Čeprav sem se nameraval potegovati za ponovno izvolitev, verjamem, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da odstopim in se do konca mandata osredotočim le na izvrševanje dolžnosti predsednika ZDA," je sporočil Biden.

81-letni Biden je bil prejšnji teden pozitiven na testu za covid-19 in po poročilih zdravnika Bele hiše dobro okreva. Ta teden se namerava srečati tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ki bo imel govor pred obema domovoma ameriškega kongresa.

Biden je vse do sedaj vztrajal, da bo nadaljeval kampanjo, čeprav ga je vse več demokratov pozivalo, naj se umakne. V nedeljo je to storil neodvisni senator iz Zahodne Virginije Joe Manchin.

Izkušenemu demokratskemu politiku je položaj predsednika ZDA uspelo osvojiti na predsedniških volitvah 2020, v tretjem poskusu od leta 1988. Zmagal je proti Trumpu, ki je neuspešno kandidiral za drugi zaporedni mandat.

Njegov odstop postavlja letošnjo predsedniško tekmo povsem na glavo, saj se bodo morali demokrati odločili, kdo bo njihov kandidat. Najbrž bo to sedanja podpredsednica ZDA Kamala Harris, čeprav enotnosti v stranki glede tega trenutno še ni.

Del demokratov si želi, da bi na konvenciji sredi avgusta v Chicagu Bidnovi delegati izbrali najustreznejšega kandidata ali kandidatko.

Biden je kmalu za sporočilom o odstopu na mediju X objavil, da podpira podpredsednico Harris. "Danes želim izraziti svojo popolno podporo Kamali za nominacijo stranke. Demokrati - čas je, da stopimo skupaj in premagamo Trumpa. Izbira Kamale Harris za podpredsednico je bila moja najboljša odločitev," je sporočil Biden.

Le nekaj minut za Bidnovim sporočilom, je Donald Trump v pogovoru za televizijo CNN dejal, da se bo Biden zapisal v zgodovino kot najslabši predsednik ZDA, in izrazil prepričanje, da bo Kamalo Harris na volitvah lažje premagal kot Bidna.

"Kolegi demokrati, odločil sem se, da ne sprejmem nominacije in da svojo energijo do konca mandata posvetim predsedniškim dolžnostim. Moja prva odločitev kot kandidata demokratov leta 2020 je bila, da izberem Kamalo Harris za podpredsednico. In to je bila najboljša odločitev, kar sem jih sprejel. Danes izražam polno podporo Kamali za uradno kandidatko stranke. Demokrati – čas je, da stopimo skupaj in premagamo Trumpa."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Od predsedniške kampanje je v volilnem letu nazadnje odstopil demokrat Lyndon Johson, ki je leta 1968 naznanil, da se ne bo potegoval za svoj drugi poln mandat. Johnson je leta 1963 nasledil ubitega Johna F. Kennedyja, nato bil izvoljen na položaj predsednika, zaradi prepirov okrog vietnamske vojne, ki so razklali demokratsko stranko, pa je odstopil od predsedniške tekme.

Demokratska nacionalna konvencija je leta 1968 minila v znamenju protestov in prepirov, na volitvah pa je potem novembra istega leta zlahka zmagal republikanec Richard Nixon.

Po junijskem soočenju s Trumpom je Biden skušal rešiti kampanjo s pogostejšimi medijskimi intervjuji, v začetku julija pa je v Washingtonu vodil še vrh zveze Nato.

Vendar pa je postajalo vse bolj očitno, da nima telesne in duševne energije in zmogljivosti za nadaljevanje naporne kampanje, in vse več demokratov - predvsem članov zveznega kongresa, ki so se bali, da bo na volitvah ogrožen tudi njihov sedež - ga je začelo prepričevati, naj se umakne.

BfpB6_8C0YA

jKzDfXdDaVY