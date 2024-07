Anketa / Če bi bile volitve v nedeljo ...

Kaj razkriva zadnja javnomnenjska anketa Vox populi?

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Če bi bile volitve v nedeljo, bi s 23 odstotki podpore zmagala SDS. Na drugem mestu bi bilo Gibanje Svoboda s 16,1 odstotka, na tretjem pa SD z 8,3 odstotka, kaže anketa Vox populi za Dnevnik. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 35,1 odstotka vprašanih (junija 33,8 odstotka) in kot neuspešno 58,6 odstotka. Neopredeljenih je 6,3 odstotka sodelujočih.

Podpora SDS se je v primerjavi z junijskim merjenjem zmanjšala za 0,8 odstotne točke, podpora Gibanju Svoboda se je zvišala za 1,5 odstotne točke, podpora SD pa za 1,1 odstotne točke.

Na četrto mesto se je uvrstila NSi s 5,9 odstotka glasov vprašanih, kar je 0,2 odstotne točke manj kot junija, na petem mestu pa je Levica s 5,1 odstotka glasov, kar je 0,2 odstotne točke več kot junija.

Glede na rezultate ankete bi SDS dobila 35 sedežev v DZ, Gibanje Svoboda 24, SD 12, NSi devet in Levica osem.

Zunajparlamentarni SLS in Vesna Zelena stranka sta dobili manj kot triodstotno podporo, in sicer SLS 2,7-odstotno, Vesna pa 2,4-odstotno.

Neopredeljenih je 32,7 odstotka sodelujočih (junija 29,1 odstotka). Da ne bi volil, je odgovorilo tri odstotke vprašanih (junija pet odstotkov). Da bi obkrožili kakšno drugo stranko, pa jih je odgovorilo 5,9 odstotka (junija 4,2 odstotka). Pod "druge stranke" so navedli Vesno, SLS, Zelene Slovenije, Pirate, NOT, Resni.co, SNS, DeSUS in Milana Brgleza.

Delo vlade je kot neuspešno tokrat ocenilo manj anketiranih kot junija, in sicer 3,8 odstotne točke manj. Neopredeljenih je medtem 2,5 odstotne točke več kot junija.

Na lestvici priljubljenosti politikov ni večjih premikov. Največji padec so zabeležili pri ministru za finance Klemnu Boštjančiču, ki je izgubil štiri mesta in se znašel na zadnjem, 22. mestu. Tako skupaj z nekdanjo evroposlanko Ljudmilo Novak, ki je izgubila status profesionalne političarke, zapušča lestvico, navaja Dnevnik.

Najbolj priljubljena ostaja Nataša Pirc Musar

Na lestvici so v prvi deseterici predsednica republike Nataša Pirc Musar, evropski poslanec Vladimir Prebilič, gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, poslanec SDS Anže Logar, nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ljubljanski župan Zoran Janković, državni sekretar na ministrstvu za pravosodje in nekdanji evropski poslanec Milan Brglez, evropski poslanec Marjan Šarec in evropski poslanec in predsednik NSi Matej Tonin.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na 14. mestu, predsednik SDS Janez Janša na 16., koordinatorica Levice Asta Vrečko pa na 20. mestu.

Agencija Ninamedia je anketo za časnik Dnevnik opravila med 15. in 17. julijem, sodelovalo pa je 700 anketirancev.