Palestinci za začasno vlado narodne sprave v Gazi

Dogovor naj bi danes s podpisom pekinške deklaracije potrdilo 14 palestinskih gibanj

Wang Yi je ob koncu večdnevnega srečanja s predstavniki palestinskih gibanj pozdravil dogovor o oblikovanju začasne vlade narodne sprave, ki naj bi po koncu vojne prevzela oblast v Gazi.

© Flickr

Palestinska gibanja se strinjajo glede oblikovanja začasne vlade narodne sprave po koncu vojne v Gazi, je danes sporočil kitajski zunanji minister Wang Yi, ki je v Pekingu gostil predstavnike palestinskih organizacij, med njimi rivalskih gibanj Hamas in Fatah. Dogovor je danes s podpisom pekinške deklaracije potrdilo 14 palestinskih gibanj.

Wang je danes ob koncu večdnevnega srečanja s predstavniki palestinskih gibanj pozdravil dogovor o oblikovanju začasne vlade narodne sprave, ki naj bi po koncu vojne prevzela oblast v Gazi.

Podpis dogovora je potrdil tudi visok predstavnik gibanja Hamas Musa Abu Marzuk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Danes podpisujemo sporazum o narodni enotnosti. Zavzemamo se za narodno enotnost in k temu pozivamo tudi ostale," je dejal.

"Sprava je notranjepolitično vprašanje za različna palestinska gibanja, vendar je ni mogoče doseči brez podpore mednarodne skupnosti."



Wang Yi,

kitajski zunanji minister

"Sprava je notranjepolitično vprašanje za različna palestinska gibanja, vendar je ni mogoče doseči brez podpore mednarodne skupnosti," je še dejal Wang. Dodal je, da Kitajska "želi igrati konstruktivno vlogo pri zagotavljanju miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu".

Wang je minuli konec tedna gostil srečanje predstavnikov palestinskih gibanj, v Pekingu pa so že pred začetkom večdnevnih pogovorov izpostavili, da si Kitajska prizadeva za uresničitev cilja notranje sprave v Palestini, ter da želi zagotoviti platformo in ustvariti priložnosti za reševanje palestinskega vprašanja.

Izrael je medtem kritičen do Fataha, ki je s Hamasom podpisal dogovor. "Hamas in Fatah sta na Kitajskem podpisala sporazum o skupnem nadzoru Gaze po vojni. Namesto da bi zavrnil terorizem, Mahmud Abas objema morilce in posiljevalce Hamasa, s čimer razkriva svoj pravi obraz," je na družbenem omrežju X zapisal zunanji minister Izrael Kac. Prepričan je še, da se vlada narodne sprave ne bo zgodila, saj bodo zatrli Hamas.

Protest v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani leta 2021

© Gašper Lešnik

Kitajska, ki si tradicionalno prizadeva za rešitev palestinskega vprašanja in podpira ustanovitev neodvisne palestinske države, je srečanje predstavnikov palestinskih skupin gostila že v aprilu. Še eno srečanje je bilo načrtovano za junij, vendar so ga nato preložili.

Tudi nazadnje sta sodelovala tako Fatah kot Hamas, največji palestinski organizaciji in veliki nasprotnici. Med skupinama že več let potekajo pogovori o spravi, ki pa do zdaj niso prinesli pravega napredka. Na zadnjih palestinskih parlamentarnih volitvah leta 2006 je zmagal Hamas in leto kasneje s silo prevzel nadzor nad območjem Gaze, od koder so izgnali pripadnike gibanja Fatah. Ta medtem še vedno vodi palestinsko upravo na Zahodnem bregu.

t9cP94P1VRs

5TLT4vSDcAg