Koncert Magnifica prestavili v Stanežiče

Novo lokacijo so našli po tem, ko se je zataknilo pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo koncerta v parku Tivoli

Robert Pešut Magnifico na tiskovni konferenci, kjer je pojasnjeval svoj pogled na dogajanje okoli koncerta v Tivoliju

© Željko Stevanić

Magnifico bo s koncertom, ki ga je napovedal 31. avgusta za obeležitev 30-letnice glasbenega delovanja, nastopil v Stanežičah, so sporočili organizatorji. Lokacijo so našli po tem, ko se je zataknilo pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo koncerta v parku Tivoli, kjer je bil predviden. Koncert bo v Mladinskem golf centru, še piše v sporočilu.

O koncertu v Tivoliju je Magnifico, kot je povedal pred časom, razmišljal že več let, saj tam preživi večino časa. A se je zataknilo pri pridobivanju soglasja za izvedbo dogodka v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zavod za varstvo narave je namreč prošnjo za izvedbo koncerta zavrnil, ker da bi s tem trajno poškodovali in ogrozili naravne vrednote krajinskega parka.

Izvedbi koncerta so nasprotovali tudi nekateri krajinski arhitekti, biologi, urbanisti, glasbeniki, umetniki ter uporabniki in uporabnice parka Tivoli. Zavod sicer svoje odločitve ni spremenil kljub temu, da mu je ministrstvo za naravne vire in prostor po pritožbi organizatorjev naložilo ponovno odločanje o primernosti izvedbe dogodka.

Magnifico je medtem kot možno nadomestno lokacijo omenjal tudi propadajoči Bežigrajski stadion. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli predlog sprememb in dopolnitev odloka o krajinskem parku, ki bi izvedbo prireditev v njem omejil na pet lokacij, s čimer so si prislužili predlog za občinski referendum.