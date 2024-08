Monika Weiss | foto: Borut Krajnc

»Ko nam je profesor pred 20 leti govoril, da je urejanje trat pred hišami v Ameriki milijardni posel, smo se smejali. Zdaj se ne bi, robotske kosilnice so povsod.«

Dušan Klenovšek, naravovarstvenik

© Borut Krajnc

Dušan Klenovšek (1962) je po izobrazbi profesor biologije in kemije, zadnje desetletje zaposlen v Kozjanskem parku, prej leta na novomeški enoti zavoda za varstvo narave. Spremlja naravo zlasti v okolici Spodnje Save, s fotografskim objektivom beleži živali, rastline, pa tudi redne stranpoti človeka. Je avtor več knjig in prispevkov o naravi, s številnimi nagovarja tudi mlajše, o naravi in vrstah pogosto predava ter redno ozavešča tudi na družbenem omrežju.

Intervju je nastal v ponedeljek ob reki Savi, na umetnem makadamskem nasipu v Vrbini pri Krškem, kamor vodi cesta mimo jedrske elektrarne, ogromnih koruznih polj, prepredenih s stebri daljnovodov, Evrosadovih nasadov jabolk, mimo stavbe Gen energije in odlagališča jedrskih odpadkov ter na koncu Kostakovega zbirnega centra odpadkov in betonarne. Ob nekaj večinoma oddaljenih ptičih in (pre) mirni hidroakumulaciji na reki Savi so pogovor nepričakovano spremljali ogromni neregistrirani tovornjaki, ki so z brežine nadomestnega habitata po makadamski cesti na nasipu odvažali gramoz, brez prekinitve, vsakič pospremljeni z velikanskim prašnim oblakom. »Gramoz je dober biznis,« pravi sogovornik in naenkrat spremeni izraz, ko prileti in se zelo približa manjši ptič. »Spremenljivi prodnik! Kot da bi želel, da ga opazimo! Imava izredno srečo, da ga vidiva tako od blizu.«

Tukaj na Savi je prejšnji teden potekalo svetovno prvenstvo v klubskem ribolovu. Izplen je bil boren.

Tukaj sem bil v torek zjutraj in so mi to povedali ribiči sami. Okoli 180 ribičev – gre za praktično najboljše v športnem ribolovu – je na treningu prvi dan ujelo 20 kilogramov rib. Hčerka enega od njih je pred leti nekaj deset kilometrov višje, ob Radečah, postala svetovna prvakinja z ulovom 25 kilogramov rib. Ta primerjava pove veliko. V torek so kovali načrte za večji ulov, kako spremeniti taktiko, nekateri so bili celo prepričani, da se ribe skrivajo, sam pa sem se spraševal, ali jim povedati, da so v precejšnji ribji puščavi. V četrtek sem znova prišel in govoril z udeležencem iz Bolgarije, ki je ponovil, da rib ni in ni. Bilo mi je skoraj hudo zanje, ker so k nam na svetovno prvenstvo prišli iz Švedske, Norveške, pa iz Portugalske s kombiji, s celimi kupi opreme.