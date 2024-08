Ko vlado prevzame Nobelov nagrajenec za mir

Prehodno vlado v Bangladešu bo vodil Nobelov nagrajenec za mir Muhamad Junus

Muhamad Junus

© Martin Kraft / CC BY-SA 3.0

V Bangladešu bo po odstopu premierke Šejk Hasine prehodno vlado vodil Nobelov nagrajenec za mir Muhamad Junus, je danes sporočil urad predsednika države Mohameda Šahabudina. Junusa so za vodenje prehodne vlade predlagali protestniki, dokončna odločitev pa je bila sprejeta na srečanju s predsednikom, vojsko in organizatorji študentskih protestov.

"Odločili so se, da bodo oblikovali prehodno vlado s profesorjem Muhamadom Junusom na čelu," so sporočili iz urada predsednika države in dodali, da je hitro oblikovanje prehodne vlade potrebno za izhod iz krize, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Junus bo imel naziv glavnega svetovalca, je pojasnil eden od vodij organizacije Študenti proti diskriminaciji (SAD), ki je sodeloval na sestanku, Haid Islam.

"Počaščen sem z zaupanjem protestnikov, ki želijo, da vodim prehodno vlado."



Muhamad Junus

84-letni ekonomist in bankir Junus, ki naj bi se v četrtek vrnil iz Evrope, je v torek povedal, da je pripravljen voditi prehodno vlado. "Počaščen sem z zaupanjem protestnikov, ki želijo, da vodim prehodno vlado," je dejal in poudaril, da če je potrebno ukrepanje za njegovo državo, bo to tudi storil. Hkrati je pozval k svobodnim volitvam.

Danes je rojake pozval k miru in naj zmago izkoristijo za gradnjo boljše države. "Vse pozivam, naj ostanejo mirni. Prosim vas, da se vzdržite kakršne koli oblike nasilja. Bodite mirni in pripravljeni na obnovo države. Če se bomo podali na pot nasilja, bo vse uničeno," je dejal po poročanju AFP. Dodal je še, da si želi, da bi bile volitve v naslednjih štirih mesecih.

Proteste v Bangladešu je v začetku julija sprožila vnovična uvedba sistema kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju. V protestih in nasilju je bilo doslej ubitih več kot 400 ljudi, v ponedeljek pa je odstopila premierka Hasina in pobegnila iz države, medtem ko so protivladni protestniki v prestolnici Daka vdrli v njeno palačo.

Predsednik države Šahabudin je nato razpustil parlament, kar je bila ena od ključnih zahtev protestnikov. Več političnih zapornikov pa je bilo izpuščenih, med drugim tudi nekdanja bangladeška premierka Kaleda Zia.