V regiji Belgorod razglasili izredne razmere

Ukrajinske sile so pred dobrim tednom dni nepričakovano vdrle na rusko ozemlje, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve in v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je zaradi ukrajinskega obstreljevanja in napadov z brezpilotnimi letalniki danes v tej obmejni ruski regiji razglasil izredne razmere. Zračna obramba je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ponoči nad številnimi regijami sestrelila skupno 117 dronov in štiri rakete, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Razmere v naši regiji Belgorod ostajajo izjemno težke in napete zaradi obstreljevanja ukrajinskih oboroženih sil," je na družbenem omrežju Telegram sporočil Gladkov. Po njegovih besedah so v regiji, ki meji na ukrajinsko regijo Harkov, uničeni številni domovi, neznano število civilistov pa je mrtvih ali ranjenih. Situacijo je označil za izjemno težko.

Po navedbah ruskega ministrstva za obrambo je zračna obramba ponoči nad ruskimi regijami Kursk, Voronež, Belgorod, Nižni Novgorod, Volgograd, Brjansk, Orjol in Rostov sestrelila skupno 117 dronov in štiri rakete. Rakete in 37 dronov so sestrelili nad regijo Kursk, kjer so pred dnevi prav tako razglasili izredne razmere. Enako število dronov so sestrelili nad regijo Voronež.

Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da je ponoči nad ozemljem Ukrajine sestrelila 17 od skupno 23 izstreljenih dronov kamikaz. Ob tem naj bi ruske sile nad državo poslale tudi dve raketi.

Kot je v torek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ukrajinska vojska v regiji Kursk, od koder so ruske oblasti doslej evakuirale že več kot 120.000 ljudi, trenutno nadzoruje 74 naselij, njeno napredovanje pa naj bi se nadaljevalo. Evakuacije so odredile tudi oblasti v Belgorodu.

V Kijevu trdijo, da Ukrajina ne namerava prevzeti zasedenih ruskih ozemelj. Z vdorom in čezmejnimi napadi naj bi le krepila pritisk na Moskvo, da ta pristane na pravičen mir. Po oceni ruskega predsednika Vladimirja Putina pa poskuša Ukrajina na ta način izboljšati svoj pogajalski položaj in sejati razdor v ruski družbi.

