ZDA odobrile prodajo bojnih letal Izraelu v vrednosti 20 milijard dolarjev

Posel vključuje dobavo raket, streliva in vojaških vozil

ZDA so v torek odobrile prodajo 50 novih bojnih letal Izraelu. Skupna vrednost posla, ki vključuje tudi dobavo raket, streliva in vojaških vozil, znaša 20 milijard dolarjev. Vlada predsednika Joeja Bidna tako nadaljuje s politiko neomajne podpore Izraelu v času, ko ta izvaja uničujočo ofenzivo v Gazi.

Po desetih mesecih vojne v Gazi in skoraj 40.000 potrjenih žrtev izraelskih napadov je nemalo zagovornikov človekovih pravic zaman upalo, da se bodo ZDA vzdržale nadaljnje podpore Izraelu.

State Department je v torek kongres seznanil z odločitvijo, da so odobrili prodajo 50 bojnih letal tipa f-15 Izraelu v vrednosti 18,82 milijarde dolarjev. Izraelska vojska bo ob tem prejela še 33.000 kosov streliva za tanke, do 50.000 kosov topniškega streliva, napredne letalske rakete in transportna vojaška vozila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupna vrednost posla znaša 20 milijard dolarjev (18,2 milijarde evrov).

Prva letala iz svežnja bo Izrael prejel šele leta 2029, poleg njih pa bo dobil še pripadajočo opremo, vključno z radarjem. "Za nacionalni interes ZDA je ključnega pomena, da Izraelu pomagamo razviti in ohraniti močno samoobrambno zmogljivost," je v izjavi zapisal State Department.

Ameriški kongres sicer teoretično lahko blokira prodajo orožja, a je to glede na stališča kongresnikov malo verjetno, obenem pa gre za zapleten postopek.

Številni zagovorniki človekovih pravic in tudi nekateri bolj levo usmerjeni člani Bidnove Demokratske stranke so upali, da bo odhajajoči predsednik izkoristil svoj vpliv na Izrael, da bi omejil ali ustavil vojno v Gazi.

Nov orožarski posel nakazuje, da za kaj takega v Washingtonu ni resnega interesa. Tudi v luči aktualnih groženj Irana ZDA potrjujejo svojo zavezanost obrambi Izraela z okrepljeno prisotnostjo mornarice v regiji.

Zavezanost nadaljnji podpori Izraelu so izrazili tudi v taboru podpredsednice in kandidatke demokratov na novembrskih predsedniških volitvah Kamale Harris.