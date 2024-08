Vreme / Arso za južni del države izdal oranžno opozorilo

Danes bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi

Danes bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi, Agencija RS za okolje (Arso) je zato za južni del države izdala oranžno, za severni del pa rumeno opozorilo. Na Primorskem so razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ozračje pa se bo po daljšem vročinskem valu končno nekoliko osvežilo.

Zaradi neviht z močnim vetrom, ki so v nedeljo popoldne zajele velik del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 77 dogodkov. Na območju občin Krško, Sevnica, Celje, Podčetrtek, Radeče, Šmarje pri Jelšah, Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šmarješke Toplice, Pivka, Postojna, Podlehnik in Slovenj Gradec je veter podiral drevesa, električne drogove in odkrival objekte, udari strel so zanetili več požarov. Gasilci iz treh poklicnih in 30 prostovoljnih enot so do poznih večernih ur prekrivali odkrite strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa, prečrpavali meteorne vode, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Danes bo večinoma oblačno in deževno, prisotne bodo tudi nevihte, predvsem na vzhodu bodo tudi močnejši dolgotrajni nalivi, poroča Arso. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.

Zahodno od nas in na območju Alp bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ozračje se bo osvežilo, ob severnem Jadranu pa bo zapihala burja.

V torek dopoldne naj bi bilo pretežno oblačno, ponekod bo še deževalo, popoldne pa se bo delno razjasnilo. V sredo lahko pričakujemo jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, v četrtek pa bo sončno, napoveduje Arso.

Nevihte z močnim vetrom in udari strel so na vzhodu in severovzhodu države že v nedeljo povzročale težave. Največ težav je povzročil močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival objekte. Udari strel so zanetili požare dveh dreves in travnika, nekaj objektov pa je poplavila tudi meteorna voda.