»To ni Evropa, ki bi jo spoštovali v svetu«

Samo enotna Evropa je lahko močna Evropa, je opozorila predsednica republike Nataša Pirc Musar

Evropske države so s svojo podporo Ukrajini po mnenju predsednice pokazale, da "enotnost krepi njihovo težo v mednarodnih odnosih

Samo enotna Evropa je lahko močna Evropa in s tem enakovreden akter v mednarodnih odnosih, je pred današnjimi pogovori evropskih voditeljev o varnosti v Evropi in vojni v Ukrajini sporočila predsednica Nataša Pirc Musar. Ob tem je izrazila obžalovanje nad dejstvom, da v pogovorih v Parizu ne bodo sodelovale vse države članice EU.

"Z zaskrbljenostjo spremljam dogajanje, povezano s prizadevanji za mir v Ukrajini," je v izjavi za javnost prek svojega urada sporočila predsednica Pirc Musar.

Menila je, da so "evropske države ob začetku ruske agresije (...) družno stale ob strani Ukrajini pri zaščiti njene ozemeljske celovitosti", kar je skladno s svojimi nacionalnimi interesi ves čas poudarjala tudi Slovenija.

Evropske države so s svojo podporo Ukrajini po mnenju predsednice pokazale, da "enotnost krepi njihovo težo v mednarodnih odnosih".

"Samo enotna Evropa je lahko močna Evropa in s tem enakovreden akter v mednarodnih odnosih. Samo Evropa, ki po svetu zbuja spoštovanje kot politični, vojaški, ekonomski in etični akter, je zmožna zagotavljati (človekovo) varnost doma. In samo takšna Evropa bo lahko samozavestna v mednarodnih odnosih," je sporočila.

Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

Ob tem je Pirc Musar ocenila, da se je "ta enotnost postopoma krhala", zaradi česar je Evropa postala ranljiva. Tega se po njenem zaveda tudi nova ameriška administracija, sicer "ne bi tako drzno napovedala, da bo mir v Ukrajini vzpostavila brez pomoči evropskih držav".

Predsednica je ob tem izrazila obžalovanje, da "v prizadevanjih za mir v Ukrajini iz Evrope prihajajo napačna sporočila".

V Parizu bodo namreč danes na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona potekali neformalni pogovori o evropski varnosti in vojni v Ukrajini, na katerih pa ne bodo sodelovali vsi voditelji evropskih držav oz. članic EU.

"Na simbolni ravni s tem sklicatelji pariškega vrha svetu dokazujejo, da niti v Evropi države niso obravnavane enakopravno. To ni v duhu evropskega integracijskega procesa. To ni Evropa, za katero si prizadevamo. To ni Evropa, ki bi jo spoštovali v svetu. To ni Evropa, ki bi bila upoštevanja vredna partnerica severnoameriški zaveznici," je menila Pirc Musar.

Po navedbah diplomatov bo srečanje v Parizu sicer posvečeno vprašanju, kako lahko Evropa prispeva k trajnemu miru v Ukrajini, obenem pa poskrbi za lastno varnost.