»Nikoli nisem za sodelovanje na Darsu prejela podkupnine«

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič zavrača navedbe iz nedeljske oddaje 24ur Fokus na POP TV, da naj bi prejela darila oz. podkupnino za ureditev posla avtovleke na Darsu prevozniku Enesu Draganoviću. Trdi, da ji je grozil in jo izsiljeval prevoznik, ki je bil iz posla izločen, Samo Feštajn. Napovedala je civilne in kazenske postopke.

Kot je v nedeljo v pisnem odzivu zapisala odvetnica, očitki tretjih oseb, ki so jih predvajali v oddaji in jih označili kot verodostojne, ne držijo.

"Nikoli nisem za sodelovanje na Darsu prejela daril ali podkupnine, gre za absurdne obtožbe v posledici groženj in izsiljevanj novinarke in Sama Feštajna, ki je po zatrjevanju novinarke Nike Kunaver tudi predal 13 nemontiranih posnetkov, ki naj bi bili po zatrjevanju POP TV podlaga za pripravo prispevka v 24Fokus v oddaji 24 ur," je zapisala.

Trdi, da ji je Feštajn, lastnik družbe Žonta, grozil in jo izsiljeval prek njenih bližnjih oseb, in sicer naj bi navajal, da bo prenehal s škodljivimi in neresničnimi napadi nanjo, če mu uredi posel na Darsu.

O tem je v začetku meseca poročal spletni portal Preiskovalno, ki je med drugim objavil izjavo tekmovalca v preskakovanju ovir s konjem, na katerega posestvu so tudi konji odvetnice, Luke Založnika, da je Feštajn grozil, da ima posnetke pričevanj in da jih bo dal v javnost, če mu odvetnica v zameno ne uredi posla na Darsu.

"Tretji osebi nikoli nisem grozila niti kogarkoli ustrahovala. Prispevek (objavljen na POP TV, op. STA) je nastal na podlagi posnetkov osebe, ki je, kot izhaja iz prispevka, izrecno zahtevala, da posnetkov, ki niso pristni in ki so nastali v posledici izsiljevanj in groženj ter pod vplivom zdravil, ne objavijo," je zapisala.

Dodala je, da je bilo v prispevku napačno objavljeno, da poslovno sodeluje z Draganovićem in ga zasebno pozna.

Prav tako je zanikala, da naj bi imela ključno vodilno vlogo pri obravnavi pritožb zoper delo avtovlek. "Vse odločitve glede izrečenih ukrepov prepovedi opravljanja storitev pogodbenim izvajalcem ali njihovega preklica so bile sprejete s strani Darsa po sprejetih transparentnih odločitvah komisije na Darsu, v skladu s postopkom, predpisanim v pravilniku o obravnavi pritožb, sumov nepravilnosti pri izvajanju storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali, sklenjenimi pogodbami, predhodno pridobljenim odzivom posameznega pogodbenega izvajalca ter po skrbno opravljeni analizi posameznega primera," je navedla.

Dodala je, da je njena odvetniška pisarna po zaprosilu Darsa pripravljala analizo posameznega obravnavanega primera komisije, pri čemer da so ves čas poudarjali, da je treba vse primere obravnavati enako.

Odvetnica je zanikala, da naj bi zahtevala spremembo zapisnika seje nadzornega sveta Darsa z 19. februarja 2021 - v zapisniku je po poročanju POP TV navedeno, da so obstajali pogoji za odpoved pogodbe obema prevoznikoma. Zidar Klemenčič pravi, da se zaključki o izpolnjevanju pogojev o odstopu od pogodbe na podlagi navedenega zapisnika seje nadzornega sveta Darsa nanašajo na število prejetih pritožb. "Leta 2021, ko je bil s strani Darsa podan odstop od pogodbe avtovleki Žonta, avtovleka Draganovič ni izpolnjevala pogojev za odstop od pogodbe," trdi odvetnica. Zanika tudi, da naj bi bil razpis za avtovleko prirejen za določenega ponudnika.

Odzvala se je tudi na navedbe o njeni vlogi pri državnem nakupu poslovne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Trdi, da ne drži, da naj bi za nagrado pri tem poslu prejela več kot milijon evrov. Po njenih navedbah je bila nagrada "po plačilu vseh davkov skoraj polovico nižja od zneska, o katerem se poroča".

Nagrado pa je prejela Odvetniška družba Zidar Klemenčič, in sicer je šlo, kot pravi, za dogovor za plačilo po uspehu za delo na več kot 50 zadevah, za različne družbe, katerih zakoniti zastopnik je Sebastjan Vežnaver, in sicer za delo v upravnih, sodnih, davčnih in drugih postopkih in pravno svetovanje in je bilo dogovorjeno plačilo po uspehu ob prodaji več naložbenih nepremičnin, ne samo stavbe na Litijski.

Odvetnica pravi, da je bilo s prispevkom grobo in neutemeljeno poseženo v njeno čast in dobro ime, prav tako pa je bilo z objavo grobo poseženo v ugled in dobro ime odvetniške družbe. Prispevek je bil objavljen kljub predhodnemu obrazloženemu zanikanju vseh hudih obtožb, zaradi česar bo odvetniška družbo zoper medij in novinarko sprožila vse ustrezne civilne in kazenske postopke.

Na policiji na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovora. So pa na Generalni policijski upravi za STA potrdili, da "preiskovalci NPU nadaljujejo predkazenski postopek, pri čemer pregledujejo veliko količino zaseženih elektronskih podatkov, zbirajo obvestila in izvajajo druge operativne aktivnosti".

Podobno so na specializiranem državnem tožilstvu STA povedali, da je "zadeva, o kateri sprašujete, v fazi predkazenskega postopka, zato vam zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne moremo posredovati".

Radio Slovenija je poročal, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, ki sicer, kot so spomnili, v zvezi z Darsom že dlje časa vodijo predkazenski postopek, po njihovih informacijah že obiskali POP TV, da bi dobili posnetke pogovorov pričevalca s Samom Feštajnom, na katere so se v nedeljskem poročanju sklicevali na televiziji. Prevzeli naj bi 13 avtentičnih posnetkov, na katerih je za uro in 43 minut telefonskih pogovorov.

Na Odvetniški zbornici Slovenije so medtem za STA zatrdili, da niso prejeli prijave ne v zadevi Dars ne v zadevi Litijska.

