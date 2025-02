Musk želi takojšen dostop do določenih računov davkoplačevalcev

Zakaj urad milijarderja Elona Muska zahteva podatke o premoženju milijonov Američanov?

Muskov urad naj bi zahteval dostop do sistemov in podatkovnih baz IRS, tudi do integriranega sistema za pridobivanje podatkov (IDRS), ki omogoča takojšen dostop do določenih računov davkoplačevalcev

Ameriški urad za vladno učinkovitost (Doge), ki ga vodi milijarder Elon Musk, želi pridobiti dostop do sistemov zvezne davčne uprave IRS, ki vsebujejo podrobne podatke o financah in premoženju milijonov prebivalcev ZDA, je danes ob sklicevanju na ameriške medije poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Muskov urad naj bi zahteval dostop do sistemov in podatkovnih baz IRS, tudi do integriranega sistema za pridobivanje podatkov (IDRS), ki omogoča takojšen dostop do določenih računov davkoplačevalcev.

Zahteva urada je sprožila skrb tako med nekaterimi v vladi kot tudi med strokovnjaki za zasebnost. Slednji opozarjajo, da bi bil dostop urada do zasebnih podatkov davkoplačevalcev lahko izredno nevaren.

Harrison Fields,

tiskovni predstavnik Bele hiše

Tiskovni predstavnik Bele hiše Harrison Fields je medtem v odgovoru na vprašanje o zahtevah urada Doge dejal, da so "goljufije in zlorabe globoko zakoreninjene v nedelujočem sistemu".

"Za ugotavljanje in odpravljanje nepravilnosti je potreben neposreden dostop do sistema. Doge bo še naprej opozarjal na goljufije, ki jih odkrije, saj si Američani zaslužijo vedeti, za kaj je njihova vlada porabila njihove težko prislužene davke," je dodal.

