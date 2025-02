»Trump je hkrati leninist in trockist«

IZJAVA DNEVA

"Zdaj ni več nobenega dvoma, da smo šli v zadnjih treh tednih skozi revolucionarno obdobje. Tukaj ne gre imeti iluzij. To je šele začetek. Revolucija je permanentna in svetovna. Pripombe na račun novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je konservativec, so bile natolcevanje. Ta neobičajna politična figura je hkrati leninist in trockist. In kakor se takšni družbeni procesi radi obrnejo v simpatične smeri, mu niti Josip Stalin ni tuj. Le da je Stalin kariero končal kot stalinist. Trump jo je začel."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o tem, da ameriška administracija sedaj vsak dan napove novo spektakularno politično potezo; via Dnevnikov Objektiv)