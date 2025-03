Izrael o oskarjih / »To je sabotaža proti državi Izrael«

Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je izrazil kritiko do oskarja, ki ga je za najboljši dokumentarni film prejel film No Other Land na temo izraelsko-palestinskega konflikta

Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je izrazil kritiko do oskarja, ki ga je za najboljši dokumentarni film prejel film No Other Land na temo izraelsko-palestinskega konflikta. Po njegovi oceni namreč izkrivlja podobo Izraela, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Oskar za film No Other Land je žalosten trenutek za kinematografijo. Ustvarjalci filma so se, namesto da bi predstavili kompleksnost izraelske realnosti, odločili razširiti pripovedi, ki izkrivljajo podobo Izraela pred mednarodnim občinstvom," je Zohar zapisal na omrežju X.

"Svoboda govora je pomembna vrednota, vendar spreminjanje obrekovanja Izraela v orodje za mednarodno promocijo ni ustvarjanje ‒ je sabotaža proti državi Izrael," je zapisal minister. Pojasnil je tudi, da so ravno iz tega razloga sprejeli reformo v kinematografiji, ki jo financira država ‒ "da bi zagotovili, da je davkoplačevalski denar usmerjen v umetniška dela, ki govorijo izraelskemu občinstvu, namesto v industrijo, ki svojo kariero gradi na blatenju Izraela v svetu".

Dokumentarec je bil posnet v Masafer Jati blizu mesta Hebron na Zahodnem bregu in spremlja mladega Palestinca, ki se sooča s prisilno razseljenostjo, medtem ko izraelska vojska podira domove njegove skupnosti, da bi napravila prostor za območje streljanja.

Izraelska vojska je v 80. letih prejšnjega stoletja razglasila Masafer Jata za varovano vojaško območje. Po dolgi pravni bitki s palestinskimi skupnostmi je sodba izraelskega vrhovnega sodišča leta 2022 utrla pot za izselitev več kot 1000 prebivalcev območja. Izrael sicer Zahodni breg zaseda od leta 1967.

Na Zahodnem bregu, razen vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael priključil, živi okoli tri milijone Palestincev in skoraj pol milijona Izraelcev, ki živijo v naselbinah, ki so po mednarodnem pravu nezakonite.

Film No Other Land so premierno prikazali na letošnjem Berlinalu, kjer je prejel nagrado občinstva panorama za najboljši dokumentarec. Sorežiserja dokumentarca, palestinski aktivist Basel Adra in izraelski novinar Juval Abraham, sta v nedeljo zvečer v govoru ob podelitvi oskarjev v Los Angelesu pozvala, da bi se našla miroljubna rešitev za končanje konflikta.

