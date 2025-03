Slovenija / »Takšni ukrepi so v nasprotju s pravom človekovih pravic«

Slovenija zaskrbljena zaradi ustavitve dostave pomoči v Gazo

Predstavniki Gibanja za pravice Palestincev med protestom pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Slovenija je zaskrbljena zaradi odločitve Izraela o popolni blokadi dostopa humanitarne pomoči v Gazo, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da bi odločitev lahko privedla do humanitarne katastrofe in dodatno poslabšala razmere za civilno prebivalstvo. Ponovno je pozvalo k zagotovitvi dostave pomoči in spoštovanju prekinitve ognja.

"Takšni ukrepi so v očitnem nasprotju z mednarodnim pravom, zlasti z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic," piše na spletni strani ministrstva, ki je tudi poudarilo, da morajo imeti humanitarne organizacije varen in neoviran dostop do prebivalcev Gaze.

Ministrstvo je prav tako podprlo vsa diplomatska prizadevanja za dosego trajne prekinitve ognja, ki bi omogočila izpustitev vseh talcev in začetek obnove Gaze. "Izjemnega pomena je ohranjanje dogovorjene prekinitve ognja in spoštovanje vseh treh dogovorjenih faz, saj bo to omogočilo omilitev trpljenja palestinskega prebivalstva ter izpustitev vseh talcev," je še dodalo.

Po sobotnem izteku prve faze prekinitve ognja sta Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas v sporu glede naslednje faze. Izrael želi podaljšanje prve, Hamas pa vztraja, da je treba začeti izvajati drugo fazo dogovora, ki predvideva izpustitev talcev in umik izraelske vojske iz Gaze. Izrael zato od nedelje preprečuje vstop humanitarne pomoči v Gazo.

Zunanje ministrstvo je že v nedeljo na omrežju X poudarilo, da je treba še naprej nujno delovati zadržano in spoštovati mednarodno humanitarno pravo, vključno z dostopom do humanitarne pomoči.