Bodo Trumpova prizadevanja res odločilna za mir v Ukrajini?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je ostal brez ameriške pomoči, še vedno računa na pomoč predsednika ZDA Donalda Trumpa

Ukrajinski parlament je v ponedeljek prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir opisal kot odločilna za končanje tri leta trajajoče vojne v Ukrajini. Da je pomembna okrepitev diplomacije, pri kateri računajo na pomoč ZDA, je poudaril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Ukrajinski narod si želi miru bolj kot kdorkoli drug na svetu in verjame, da bodo osebna vloga predsednika Donalda Trumpa in njegova mirovna prizadevanja odločilna za hitro končanje sovražnosti in mir za Ukrajino, Evropo in ves svet," je sporočil parlament.

Tri dni po odmevnem sporu med Trumpom in Zelenskim v Beli hiši je izpostavil tudi pomen ameriške pomoči za državo. "Trenutno je ta podpora za Ukrajince in njene obrambne sile, pa tudi za zagotavljanje varnosti in stabilnosti na celotni evropski celini, pomembnejša kot kdajkoli," so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani.

"Ukrajinski narod si želi miru bolj kot kdorkoli drug na svetu in verjame, da bodo osebna vloga predsednika Donalda Trumpa in njegova mirovna prizadevanja odločilna za hitro končanje sovražnosti in mir za Ukrajino, Evropo in ves svet."



Ukrajinski parlament

Pomen ZDA za Ukrajino je v ponedeljek znova izpostavil tudi Zelenski. "Zelo pomembno je, da si prizadevamo za resnično vsebinsko diplomacijo, da bi čim prej končali to vojno," je zapisal na omrežju X. Kot je dodal, na poti do miru ob sodelovanju z ameriškimi in evropskimi partnerji resnično upajo na pomoč ZDA.

Obenem je ukrajinski predsednik v nizu izjav v ponedeljek ob končanju vojne znova izpostavil tudi pomen varnostnih zagotovil in pravičnega miru.

Tako parlament kot Zelenski sta sicer izjave podala še pred novico, da naj bi ZDA začasno ustavile pomoč Ukrajini, da bi, kot navaja neimenovani vir v Beli hiši, ugotovili, če s tem prispevajo k rešitvi.