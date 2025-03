»Vseeno mi je, kaj Evropejci govorijo v javnosti, pomembno mi je, kaj govorijo zasebno«

Podpredsednik ZDA JD Vance je dejal, da Zelenski na nedavnem srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom ni bil spoštljiv in da je pokazal nepripravljenost sodelovati v mirovnem procesu

JD Vance je bil kritičen tudi do evropskih držav, ki podpirajo Ukrajino, in jih pozval, naj bodo realistične, češ da vojna ne more trajati večno

© Gage Skidmore / Flickr

"Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo na koncu pristal na pogovore o miru z Rusijo," je v ponedeljek dejal podpredsednik ZDA JD Vance. Ponovil je, da Zelenski na nedavnem srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki se je sprevrglo v prepir, ni bil spoštljiv in da je pokazal nepripravljenost sodelovati v mirovnem procesu.

"Mislim, da Zelenski še ni bil tam in mislim, da, odkrito povedano, zdaj še vedno ni tam. Vendar mislim, da bo sčasoma prišel do tega cilja. Moral bo," je v pogovoru za Fox News, ki je bil posnet, še preden je Bela hiša sporočila, da Trump prekinja vojaško pomoč Ukrajini, povedal JD Vance.

Prav tako je ponovil, da so vrata v Belo hišo Zelenskemu odprta, "dokler se je pripravljen resno pogovarjati o miru". "Ne moreš priti v Ovalno pisarno ali kamor koli drugam in zavrniti samo razpravo o podrobnostih mirovnega sporazuma," je nadaljeval in opozoril, da bosta morala tako Kijev kot Kremelj v mirovnih pogovorih popustiti.

"Ko se bo ta drža spremenila, kot je dejal predsednik Trump, ko se bodo pripravljeni pogovarjati o miru, mislim, da bo predsednik Trump prvi, ki bo dvignil telefon," je še dodal.

Kritičen je bil tudi do evropskih držav, ki podpirajo Ukrajino, in jih pozval, naj bodo realistične, češ da vojna ne more trajati večno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vance je še dejal, da ima Trump odlične odnose s številnimi evropskimi zavezniki, vendar da ti o vojni v Ukrajini v javnosti in zasebno govorijo različne stvari, poroča britanski BBC.

"Iskreno mi je vseeno, kaj Evropejci govorijo v javnosti, pomembno mi je, kaj govorijo zasebno. In predsedniku Zelenskemu bi morali povedati, da to ne more trajati večno, prelivanje krvi, pobijanje, gospodarsko opustošenje, zaradi česar so vsi v slabšem položaju," je dodal.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem po odločitvi ZDA o prekinitvi pomoči dejal, da je Trump edini voditelj na svetu, ki ima možnost, da trajno konča vojno v Ukrajini. "Ruse želimo spraviti za pogajalsko mizo. Želimo raziskati, ali je mir sploh mogoč," je dodal.

Zelenski je prišel v petek v Washington, da podpiše sporazum o skupnem izkoriščanju ukrajinskih redkih zemelj in rudnin, pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše pa se je sprevrgel v javni prepir okrog varnostnih jamstev. Zelenski je skušal razložiti, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati na besedo, Trump je vztrajal, da bo Putin držal besedo, ker ga spoštuje.

