Danes bodo začele veljati 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump naznanil na začetku mandata, nato pa preložil do 4. marca. Vmes je v ponedeljek uvedel še dodatne 10-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske in jih tako zvišal na 20-odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v ponedeljek novinarjem v Beli hiši povedal, da za Kanado in Mehiko ni več možnosti, da bi se izognili carinam, ki jih uvaja zaradi dotoka sintetičnih mamil in migrantov.

Kanadska zunanja ministrica Melanie Joy je novinarjem v ponedeljek povedala, da so Trumpove carine eksistencialna grožnja za njeno državo, zaradi katere je v nevarnosti več tisoč delovnih mest.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je povedala, da imajo pripravljene ukrepe ne glede na Trumpovo odločitev, vendar bodo morali počakati in videti, kaj se bo zgodilo, poroča AFP.

Trump je po nastopu mandata uvedel 10-odstotne carine na uvoz iz Kitajske, v ponedeljek je temu dodal še deset odstotkov. Napovedal je, da bodo aprila začele veljati višje carine na uvoz kmetijskih pridelkov v ZDA, z uvedbo carin pa grozi tudi EU. Že prej je podpisal izvršni ukaz, da bo uvedel vzajemne carine z vsemi državami sveta.

Potrditev uvedbe carin je povzročila velike padce newyorških borznih indeksov, gospodarstveniki pa napovedujejo težave za ameriško avtomobilsko in gradbeno industrijo ter rast inflacije. Vse skupaj se bo poslabšalo, ko bodo druge države začele uvajati povračilne carine.

Kanada in Kitajska napovedali odziv na ameriške carine

Tako Kanada kot Kitajska sta na ameriške carine že napovedali odziv. Državi bosta uveljavili nove carine na ameriške proizvode.

Kitajska je danes v odzivu napovedala 15-odstotne carine na uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov iz ZDA, vključno s piščanci, pšenico, koruzo in bombažem. Na druge, kot so soja, svinjina, govedina, sadje, zelenjava in mlečni izdelki, pa je uvedla 10-odstotne carine. Carine bodo v veljavo stopile v ponedeljek, poroča britanski BBC.

"Če bodo ameriške carine začele veljati nocoj, se bo Kanada z jutrišnjim dnem (...) odzvala s 25-odstotnimi carinami na 155 milijard dolarjev ameriškega blaga."



Justin Trudeau,

kanadski premier

Tudi kanadski premier Justin Trudeau je napovedal povračilne carine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bodo ameriške carine začele veljati nocoj, se bo Kanada z jutrišnjim dnem (...) odzvala s 25-odstotnimi carinami na 155 milijard dolarjev ameriškega blaga," je v ponedeljek povedal Trudeau.

