Ohranjanje miru na Balkanu

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte

© NATO

Generalni sekretar zveze NATO Mark Rutte in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta se v ponedeljkovem telefonskem pogovoru strinjala, da je treba zagotoviti stabilnost na Zahodnem Balkanu. Napovedala sta tudi skorajšnje srečanje v Bruslju.

"Zelo pomembno je, da si še naprej skupaj prizadevamo podpirati stabilnost na Zahodnem Balkanu - tudi prek Natovega partnerstva s Srbijo," je na družbenem omrežju X v ponedeljek zvečer po pogovoru sporočil Rutte.

Tema pogovora s srbskim predsednikom so bile razmere v regiji in dvostranski odnosi med Srbijo in Natom. "Oba sva izpostavila pomen odgovornega in resnega vedenja v regiji ter poudarila, da je ohranjanje miru prednostni interes vseh ljudi, ki živijo v regiji," je na družbenem omrežju Instagram v ponedeljek o "dolgem in odprtem pogovoru" zapisal Vučić.

Rutteju je po lastnih besedah predstavil tudi stališča Srbije glede razmer na Kosovu ter v Bosni in Hercegovini. Dodal je še, da sta se dogovorila za srečanje v Bruslju v naslednjem mesecu dni.

Razmere na Zahodnem Balkanu so vse bolj nemirne. Srbijo od novembrske nesreče na novosadski železniški postaji, ki je zahtevala 15 življenj, pretresajo množični protesti. V Bosni in Hercegovini pa se po obsodbi predsednika Republike Srbske Milorada Dodika minulo sredo spopadajo s spornimi potezami oblasti Republike Srbske, s katerimi te hočejo oslabiti delovanje državnih institucij.

Vučić je po obsodbi Dodika še isti večer prišel v Banjaluko, da bi ga javno podprl. Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić pa je po poročanju tamkajšnjih medijev napovedala tridnevno sejo o razmerah v Republiki Srbski, ki bo potekala sredi meseca, nanjo pa bodo po njenih besedah povabili tudi Dodika.