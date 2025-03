Kdo je Trumpov kandidat za šefa socialne varnosti?

Frank Bisignano je na zaslišanju v senatu obljubil, da si bo prizadeval za ohranitev sistema socialne varnosti oz. zveznega pokojninskega sistema

Kandidat za položaj upravitelja Uprave za socialno varnost Frank Bisignano je v torek na zaslišanju v senatu obljubil, da si bo prizadeval za ohranitev sistema socialne varnosti oz. zveznega pokojninskega sistema. Ob tem je nasprotoval nekaterim varčevalnim ukrepom, ki jih izvaja urad za vladno učinkovitost (Doge).

Demokrate in tudi nekatere republikance skrbi, da so dosedanji ukrepi urada, ki ga vodi milijarder Elon Musk ob sodelovanju vršilca dolžnosti upravitelja socialne varnosti Lelanda Dudeka, že ohromili sistem, ki na leto 69 milijonom Američanom izplača 1600 milijard dolarjev.

Doge je doslej odredil zmanjšanje števila telefonskih operaterjev in zaprtje uradov na terenu, kar je podaljšalo čakalne dobe. Prišlo je tudi do več izpadov spletne strani, med drugimi poroča televizija ABC.

Dudek načrtuje krčenje storitev, vendar so ga pri naklepih za zdaj ustavila sodišča. Doge in Dudek želita odpustiti okrog 12 odstotkov zaposlenih v upravi, kar je 7000 ljudi.

Finančnik Bisignano je zagotovil, da bo izboljšal učinkovitost in odzivnost uprave. Zavrnil je tudi možnost privatizacije sklada, kar republikanci želijo izvesti že več desetletij. Pri tem je dejal, da odpuščanja zaposlenih v Upravi socialne varnosti niso dobra zamisel.

Poskušal se je tudi oddaljiti od izjav predsednika Donalda Trumpa in Muska, da je sistem poln prevar, pri čemer pokojnine domnevno prejemajo tudi pokojniki.

Poročilo notranje preiskave je ugotovilo, da so takšna goljufiva izplačila od leta 2015 do leta 2022 predstavljala le manj kot odstotek vseh izplačil, kar pa je še vedno okrog 72 milijard dolarjev in Bisignano je dejal, da bo to skušal preprečiti.

Prejšnji upravitelj socialne varnosti v vladi Joeja Bidna Martin O'Malley je opozoril, da bi se zaradi ukrepov Doge lahko sesul sistem.

Član Trumpove vlade, minister za trgovino in milijarder Howard Lutnick, je pred kratkim za konservativni medij dejal, da se upokojenci kot je njegova 94-letna tašča ne bi pritoževali, če kakšen mesec ne bi dobili pokojnin. Pritoževali naj bi se le goljufi.

