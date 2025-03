Ameriški obveščevalci Kitajsko označujejo kot največjo grožnjo

Poročilo obveščevalcev izpostavlja napredek, ki ga Kitajska beleži pri razvoju vojaških in kibernetskih zmogljivosti

Letno poročilo ameriških obveščevalnih služb Kitajsko označuje kot največjo grožnjo globalnim interesom ZDA. V nasprotju z Rusijo, Iranom in Severno Korejo je Kitajska bolj previdna, da ne bi bila videti preveč agresivna, piše v torek objavljenem dokumentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot navajajo avtorji, "obsežne kibernetske operacije" proti ZDA in pritisk, ki ga ljudska republika izvaja na samoupravni otok Tajvan, kažejo na naraščajočo grožnjo Kitajske ameriškim interesom.

V nasprotju z Rusijo, Iranom in Severno Korejo je Kitajska bolj previdna, da ne bi bila videti "preveč agresivna in moteča", še pišejo obveščevalci. Na napredek Kitajske je v senatnem zaslišanju v torek opozorila tudi direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard.

Poročilo Peking obenem obtožuje "prisilnih in subverzivnih dejavnosti" vplivanja z namenom oslabitve ZDA.

Kitajska redno zavrača podobne očitke iz ZDA, ki jih vidi kot poskuse blatenja, navaja AFP.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je denimo lani tuje sile posvaril pred vmešavanjem v kitajske zadeve. Še posebej je bil kritičen do poskusov ZDA pri omejevanju Kitajske. Sprememba oblasti v Washingtonu ni prinesla otoplitev odnosov, aktualni predsednik Donald Trump pa še zaostruje trgovinsko vojno.

Odnosi med Tajvanom in ZDA prav tako predstavljajo veliko skrb za Peking, ki v okviru politike ene Kitajske samoupravni otok obravnava kot del svojega ozemlja in v njegovi okolici ohranja redno vojaško prisotnost. Peking je glede tega Washington že večkrat pozval, naj preneha oboroževati Tajvan in se vmešavati v notranje zadeve.