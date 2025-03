Zapuščeni dojenčki / Prostor, kjer lahko matere anonimno zapustijo »nezaželenega otroka«

Na Hrvaškem ostre kritike ženskih združenj, saj po njihovem »prostori za zapuščene dojenčke« manipulirajo z ranljivimi materami

V Zagrebu je od februarja odprto Okno življenja, kjer matere lahko anonimno zapustijo "nezaželenega otroka". Prvi takšen prostor na Hrvaškem je odprlo društvo za pomoč nosečnicam Betlehem, kmalu pa je naletel na ostre kritike ženskih združenj, češ da spodbuja nezakonito početje in manipulira z ranljivimi materami.

Okno življenja je društvo Betlehem Zagreb odprlo pred enim od samostanov v zahodnem delu mesta. Opremljeno je z ogrevano medicinsko posteljo za dojenčka in prezračevanjem, v njem pa je tudi alarm, ki se aktivira pri redovnicah v samostanu, ko tam nekdo pusti otroka. Prostor ima tudi kamero, a ta ne more posneti tistega, ki zapusti otroka.

Ob odprtju Okna življenja so v društvu Betlehem Zagreb poudarili, da z njim ne spodbujajo mater, da zapustijo dojenčke, temveč želijo zavarovati življenje otrok. Predsednica društva Alberta Vrdoljak je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT tedaj spomnila, da so podobni prostori na Hrvaškem obstajali že pred več stoletji.

Temeljni cilj društva Betlehem je pomoč nosečnicam, ki so se kljub različnim življenjskim težavam in pritiskom odločile roditi otroka, materam samohranilkam in žrtvam družinskega nasilja, piše na spletni strani društva. Predstavljajo se tudi kot društvo za promocijo dostojanstva človeškega življenja od spočetja do naravne smrti.

"Razlog za obsodbo takšnega dejanja je spodbujanje h kaznivemu dejanju zapustitve otroka. Med drugim se s tem krši tudi mednarodna konvencija o otrokovih pravicah, zlasti pravica do poznavanja lastne identitete."



Dorotea Šušak,

Center za ženske študije

V krovni mreži ženskih organizacij Ženska mreža Hrvaške so odprtje Okna življenja obsodili.

"Razlog za obsodbo takšnega dejanja je spodbujanje h kaznivemu dejanju zapustitve otroka. Med drugim se s tem krši tudi mednarodna konvencija o otrokovih pravicah, zlasti pravica do poznavanja lastne identitete," je za hrvaško televizijo Nova TV po odprtju opozorila Dorotea Šušak iz hrvaškega Centra za ženske študije.

Po njenem prepričanju gre tudi za manipulacijo ranljivih mater, ki morda niso prepričane, ali želijo ostati noseče, Okno življenja pa da jim sporoča, naj otroka rodijo in ga nato zapustijo.

Prostori za anonimno in varno oddajo dojenčka sicer obstajajo v številnih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, v Belgiji, Švici in Italiji.