Zelenski / »Svet mora jasno pritisniti na Rusijo in odločno ukrepati«

Rusija je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino

Rusija je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil do napadov le nekaj ur po okvirnem dogovoru o zagotovitvi varne plovbe v Črnem morju kritičen, češ da Moskva ne zasleduje pravega miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Belgija, Bruselj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Thierry Monasse/STA Arhiv STA

"Tako obsežni napadi po pogajanjih o prekinitvi ognja so jasen signal vsemu svetu, da Moskva ne zasleduje pravega miru," je zapisal Zelenski na družbenih omrežjih.

"Svet mora jasno pritisniti na Rusijo in odločno ukrepati - več pritiska, več sankcij s strani ZDA -, da se ustavi ruske napade," je še sporočil Zelenski.

Rusija je čez noč nad Ukrajino izstrelila 117 brezpilotnih letal, od katerih so jih uspeli 56 sestreliti, 48 pa jih je izginilo z radarja, ne da bi povzročili škodo, so sporočile ukrajinske sile.

So pa droni poškodovali stavbe v mestu Krivi Rog v osrednjem delu države in v obmejni regiji Sumi, so sporočile lokalne oblasti. Tarče napadov so bile tudi druge obmejne regije, vključno z Doneckom, kjer so bili v zadnjih 24 urah po navedbah tamkajšnjega guvernerja Vadima Filaškina ubiti trije ljudje.

Rusija in Ukrajina sta se na ločenih pogovorih v Savdski Arabiji strinjali, da bosta zagotovili varno plovbo v Črnem morju, je v torek sporočila Bela hiša. Zavezali so se tudi prepovedi napadov na energetske objekte in prizadevanju za vzpostavitev trajnega miru. Kot so dodali v Beli hiši, bodo ZDA ob tem Rusiji pomagale obnoviti dostop do svetovnega trga za njene kmetijske proizvode.