Obsodili 23 domnevnih pripadnikov bataljona Azov

Ukrajinski ultranacionalistični bataljon Azov je v Rusiji obravnavan kot teroristična organizacija

Sodišče v mestu Rostov na Donu na jugu Rusije je danes obsodilo 23 Ukrajincev na zaporne kazni do 23 let - po navedbah ruskih medijev gre za pripadnike ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov. Skoraj polovica obtoženih je sicer že pred sojenjem zapustila Rusijo v okviru izmenjav vojnih ujetnikov, zato so jim sodili v odsotnosti.

Vojaško sodišče v Rostovu na Donu je na zaporne kazni od 13 do 23 let obsodilo 23 domnevnih pripadnikov ukrajinskega ultranacionalističnega bataljona Azov, ki je v Rusiji obravnavan kot teroristična organizacija, ob sklicevanju na ruske vire poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Azovska brigada je bila leta 2014 ustanovljena kot milica v obalni regiji ob Azovskem morju, od koder izvira tudi njeno ime. Ustanovili so jo prostovoljci z namenom boja proti proruskim separatistom v regijah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine. Še istega leta je bila brigada kljub očitkom o povezavah s skrajno desničarskimi skupinami in neonacistično ideologijo uradno vključena v ukrajinsko nacionalno gardo in preimenovana v bataljon Azov.

Pripadniki te skupine so bili po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 aktivni zlasti v bitki za mesto Mariupolj, februarja 2023 pa je ukrajinsko notranje ministrstvo vključilo bataljon Azov v novo pobudo nacionalne garde za ustanovitev prostovoljnih napadalnih brigad.

Sodišče je danes vseh 23 obtoženih spoznalo za krive "sodelovanja pri dejavnostih teroristične organizacije" in "poskusa nasilnega prevzema oblasti" v regiji Doneck, kjer naj bi zbirali informacije o položajih ruskih sil in proruskih separatističnih borcev ter jih posredovali Kijevu.

Njihov zagovornik je že napovedal pritožbo na kazni vseh 12, ki so bili prisotni na sodišču, medtem ko so preostalim 11 sodili v odsotnosti.

Odkar je Rusija februarja 2022 začela invazijo na Ukrajino, so tovrstni sodni postopki zaradi izdaje, terorizma, sabotaže ali vohunjenja pogosti, navaja AFP. Sodišča po vsej državi so obsodila že več tisoč ljudi, številne tudi zgolj zaradi nasprotovanja vojni.