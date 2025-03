Prepoved doma izdelanega orožja

Vrhovno sodišče ZDA je potrdilo prepoved doma izdelanega strelnega orožja - običajno gre za pištole, ki jih je mogoče enostavno sestaviti iz delov, kupljenih na internetu, in jih ni mogoče izslediti

Vrhovno sodišče ZDA je danes z veliko večino presenetljivo potrdilo prepoved doma izdelanega strelnega orožja - običajno gre za pištole, ki jih je mogoče enostavno sestaviti iz delov, kupljenih na internetu, in jih ni mogoče izslediti. Tovrstno orožje je prepovedala prejšnja vlada demokratskega predsednika Joeja Bidna.

Z mnenjem sedmih sodnikov in sodnic se nista strinjala le najbolj konservativna vrhovna sodnika, Samuel Alito in Clarence Thomas. Konservativni sodnik Neil Gorsuch je v mnenju večine zapisal, da so predpisi prejšnje vlade sprejemljivi na podlagi zakona o nadzoru orožja iz leta 1968.

"Ime kompleta res pove vse: Kupi, sestavi, streljaj! Potrebnega je zgolj pol ure dela, preden lahko nekdo dejansko strelja. Komplet je opremljen z vsemi potrebnimi sestavnimi deli in njegova predvidena funkcija je očitna," je po navedbah televizije CNN zapisal Gorsuch.

Proizvajalci sestavnih delov za orožje in kupci so tožili vlado zaradi predpisov iz leta 2022, ki zahtevajo, da proizvajalci komplete opremijo s serijskimi številkami in preverjajo preteklost ljudi, ki jih kupijo. Tovrstno doma izdelano strelno orožje, znano tudi kot t. i. orožje duhov, se vse pogosteje uporablja za kazniva dejanja in policiji otežuje delo pri preiskavah, saj ga brez serijskih številk ni mogoče izslediti.

"Leta 1968 je bila oprema za domačo izdelavo orožja za večino posameznikov predraga. Z uvedbo novih tehnologij, kot so 3D tiskanje, pa danes to ne velja več," je še zapisal Gorsuch. Dodal je, da lahko takšno orožje sedaj po ugodni ceni doma sestavi vsakdo, ki si to želi.

Odločitev vrhovnega sodišča ZDA je presenetljiva, ker se je konservativna večina sedanje sestave sodišča doslej v podobnih primerih praviloma postavljala na stran nasprotnikov omejevanja dostopa do orožja. Lani je na primer odpravila prepoved naprav, ki polavtomatske puške spremenijo v avtomatske.