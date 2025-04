»Vsi, ki so odpisali demokrate, so se motili«

Volivci v Wisconsinu so poslali odločilno sporočilo Elonu Musku in Donaldu Trumpu

Državna sodnica Susan Crawford je v torek zmagala na volitvah za članico vrhovnega sodišča ameriške zvezne države Wisconsin, poročajo ameriški mediji. Crawford je premagala konservativnega kandidata Brada Schimela, ki sta ga v medijsko odmevni volilni tekmi podprla predsednik ZDA Donald Trump in milijarder Elon Musk.

Šlo je za najdražjo volilno tekmo za vrhovno sodišče v zgodovini Wisconsina, saj sta obe strani zanjo skupaj porabili okrog 100 milijonov dolarjev.

Vanjo se je na strani nekdanjega pravosodnega ministra države in poraženega republikanskega kandidata Brada Schimela odmevno vpletel milijarder Elon Musk, ki je izžrebanim konservativnim volivcem celo razdelil po milijon dolarjev.

Musk je za Schimelovo kampanjo skupaj porabil 21 milijonov dolarjev, poroča ameriška televizija ABC. Nekateri analitiki v ZDA izid vidijo kot nezaupnico ukrepom Trumpove vlade, kjer Musk vodi urad za vladno učinkovitost, odpušča javne uslužbence in zapira vladne agencije.

Schimel je med kampanjo kritiziral Crawford zaradi njene podpore pravici do splava in sindikalnim pravicam ter trdil, da bo prizanesljiva do kriminalcev. Njeni podporniki pa so izpostavljali podporo Trumpa in Muska konservativnemu kandidatu kot problematično.

"Vsi, ki so odpisali demokrate, so se motili. Volivci v Wisconsinu so poslali odločilno sporočilo Elonu Musku in Donaldu Trumpu," je izjavil vodja demokratske senatne manjšine Chuck Schumer, potem ko je Crawford zmagala z okrog 55 odstotki glasov proti 45 odstotkom za Schimela.

Crawford bo v novem desetletnem mandatu zamenjala liberalno sodnico Ann Walsh Bradley, ki ji poteče mandat. Liberalno usmerjeni sodniki na vrhovnem sodišču v Wisconsinu tako ohranjajo tesno večino 4 proti 3. Demokratom bo to najverjetneje koristilo kmalu, ko bodo v zvezni državi na novo risali meje volilnih okrožij.

V torek so v ZDA potekale tudi nadomestne volitve za dva sedeža Floride v predstavniškem domu ameriškega kongresa, ki sta ju izpraznila republikanca Matt Gaetz in Mike Waltz. V obeh tekmah sta slavila republikanska kandidata.

Gaetz naj bi postal Trumpov pravosodni minister in je zaradi tega odstopil s položaja v kongresu, vendar je nato umaknil kandidaturo za ministra zaradi etičnih preiskav v zvezi s spolnim izkoriščanjem mladoletnic. Waltz je bil medtem imenovan za svetovalca za nacionalno varnost ZDA.

Republikanci imajo sedaj v predstavniškem domu zveznega kongresa 220 sedežev, demokrati pa ostajajo pri 213.

