Kaj zahtevajo Američani pri zaščiti svojih nacionalnih interesov?

IZJAVA DNEVA

"Američani so pri zaščiti svojih nacionalnih interesov preprosti. Ne zahtevajo drugega kot kapitulacijo. Pa vendar proti njim še vedno stoji pokonci zid evropskega prava in kaotične mreže institucij, ki ohranjajo konfliktno družbo, ne da bi se njeni člani stepli med seboj. To zna storiti samo Evropska unija. Že Tayyip Recep Erdogan je v njeni neposredni soseščini v napadu politične paranoje moral aretirati Ekrema Imamogluja, ker bi ga lahko na volitvah premagal. Marine Le Pen še čaka na sodbo zaradi korupcije, Alice Weidel pa še s sodiščem ne grozijo. Ravno znak šibkosti Evrope to ni."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o tem, ali je Evropa šibka; via Dnevnikov Objektiv)