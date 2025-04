»To je dokaz, da je mogoče doseči marsikaj, četudi spremembi nasprotujejo močni lobiji in kapital«

Glas ljudstva pozdravlja sprejem novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Protest iniciative Glas ljudstva (december leta 2022)

© Janez Zalaznik

V iniciativi Glas ljudstva so prepričani, da je sprejetje novele zakona o zdravstveni dejavnosti zgodovinski korak, ki bo ključen za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema kot temeljnega stebra socialne države. Poudarili so, da novele zakona ne bi bilo brez prizadevanj civilne družbe in pripravljenosti koalicije, da jim prisluhne.

"Tega zakona ne bi bilo brez vztrajnega in argumentiranega prizadevanja civilne družbe, pa tudi ne brez pripravljenosti vladajoče koalicije, da prisluhne zahtevam in potrebam državljanov in da dokaže, da razume, da brez močnega javnega zdravstva družba ne more dobro delovati," so zapisali v iniciativi Glas ljudstva.

Prepričani so, da sprejem zakona dokazuje, da dialog oblasti s civilno družbo ni samo možen, temveč da je lahko tudi konstruktiven in ploden. Poslankam in poslancem so se zahvalili, da so uresničili eno izmed svojih najpomembnejših koalicijskih zavez.

Poudarili so, da morata biti sicer izpolnjena dva pogoja, da bodo prebivalci v resnici občutili pozitivne učinke tega zakona. Prvi je, da bodo na ministrstvu za zdravje in inšpekcijskih službah poskrbeli za hitro, učinkovito implementacijo in nadzor ter preprečevali morebitne zlorabe, na katere noben zakon ni povsem neobčutljiv.

Drugi pogoj pa je po navedbah iniciative, da bodo volivci na prihodnjih državnozborskih volitvah skrbno preverjali odnos vseh strank do tega zakona in do javnega zdravstva nasploh in preprečili, da bi oblast prevzela politična opcija, ki bi obnovila proces privatizacije zdravstva in na prvo mesto postavljala svobodno gospodarsko pobudo in milijonske dobičke izvajalcev, ne pa resničnih potreb prebivalstva.

"Sprejem novele dokazuje, da je mogoče doseči marsikaj, četudi spremembi nasprotujejo močni kapitalski interesi in lobiji. Naj da sprejem zagon še uresničitvi drugih koalicijskih zavez v prid ljudi in okolja," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Poslanci DZ so na izredni seji s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje zdravstvo. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih.