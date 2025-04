Srbski študenti s kolesi krenili proti Strasbourgu

Protestniki želijo Evropski parlament opozoriti na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji

Iz Novega Sada proti Strasbourgu je davi s kolesi krenilo 80 študentov in članov akademske skupnosti. V Strasbourg so se podali, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji, poročajo srbski mediji.

Skupino kolesarjev sestavljajo študenti in drugi člani vseh štirih srbskih univerz - novosadske, beograjske, niške in kragujevške. Med kolesarji so tudi predsednik vojvodinske odvetniške zbornice Vladimir Beljanski in nekateri drugi posamezniki, tudi novinarji, poroča srbski portal Nova.rs.

Več kot 1300 kilometrov dolga pot jih bo vodila prek Subotice, Budimpešte, Bratislave, Dunaja, Linza, Salzburga, Münchna, Augsburga, Ulma in Stuttgarta. Celoten potek poti so objavili tudi na posebni spletni strani Turadostrazbura.rs, kjer je mogoče v živo spremljati njihov napredek.

V Strasbourg nameravajo prispeti predvidoma čez 12 dni. Tam se bodo obrnili na Svet Evrope in Evropski parlament, nato pa se bodo 17. aprila z avtobusom vrnili v Srbijo.

Študenti z akcijo želijo opozoriti evropske uradnike na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji. "Naš cilj je, da se naš glas sliši po vsem svetu, da pokažemo enotnost v prizadevanju za naše pravice in sporočimo, da niti razdalja niti ovire ne bodo ustavili uresničitve naših zahtev," so sporočili v torek.

Študenti so za izhodiščno točko akcije izbrali Novi Sad, kjer se je 1. novembra lani zrušil betonski nadstrešek na železniški postaji, ki so jo nekaj mesecev prej odprli po triletni obnovi. Nesreča je zahtevala 16 življenj.

Celotno Srbijo so po tragediji zajeli množični študentski protesti, ki so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti od tedaj izvajajo tudi različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić trdi, da so izpolnili vse zahteve, za nadaljevanje protestov pa so oblasti obtožile opozicijo ter krivdo pripisale tudi vplivom iz tujine.

