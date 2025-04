Tanja Fajon / »Trumpova napoved je zagotovo hud udarec«

Slovenska zunanja ministrica upa, da bo mogoče v pogajanjih z ZDA doseči izjeme, ki bodo zaščitile slovensko gospodarstvo

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes strinjala z oceno predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa o uvedbi carin na večino uvoza v ZDA, tudi iz EU, predstavlja hud udarec. Izrazila je upanje, da bo mogoče v pogajanjih z ZDA doseči izjeme, ki bodo zaščitile slovensko gospodarstvo.

"Trumpova napoved je zagotovo hud udarec, ki bo imel izjemne posledice za celotno svetovno gospodarstvo," je ob prihodu na dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov zveze Nato v Bruslju povedala Fajon. Poudarila je, da bo morala tudi Slovenija preučiti, kakšne bodo posledice za njeno gospodarstvo, in ga zaščititi.

Po njenih besedah se namreč takšne napovedi, ki lahko vodijo v trgovinske vojne, v preteklosti za gospodarstvo niso nikoli končale dobro.

Pričakuje, da bo glede možnih protiukrepov EU več znanega do sredine prihodnjega tedna, saj bodo prihodnji ponedeljek v Bruslju na to temo zasedali ministri držav članic unije, pristojni za trgovino.

"Si pa vsi želimo še pogajanj in da bi prišli do kakšne bolj ugodne rešitve, tako bilateralno kot na evropski ravni. Jaz upam, da je to samo neka prva poteza, ki jo bo mogoče v nadaljnjih dneh in tednih omiliti," je še dejala glede Trumpove napovedi o uvedbi 20-odstotnih carin na uvoz iz EU, ki bodo začele veljati sredi prihodnjega tedna.

Da gre za velik udarec za svetovno gospodarstvo, je v odzivu na sredino napoved ameriškega predsednika davi poudarila že predsednica Evropske komisije von der Leyen. ZDA je pozvala k pogajanjem. Če ta ne bodo prinesla rešitve, pa je EU pripravljena ukrepati, je poudarila.

V ospredju zasedanja zunanjih ministrov Nata, ki se ga prvič udeležuje novi ameriški državni sekretar Marco Rubio, sta sicer povečanje izdatkov držav za obrambo in ruska agresija na Ukrajino.