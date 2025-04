V ZDA 900.000 priseljencem odvzeli dovoljenje za bivanje

Vsem, ki jim po novem grozi izgon, ministrstvo priporoča, naj se "sami deportirajo"

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je v torek več kot 930.000 priseljencem odvzelo dovoljenje za začasno bivanje v ZDA, ki so ga pridobili v času prejšnje vlade. Vsem, ki jim po novem grozi izgon, ministrstvo priporoča, naj se "sami deportirajo", poročajo ameriški mediji.

Prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna je proti koncu mandata vsem tujcem omogočila začasni zaščiteni status za dve leti, če so se pred vstopom v ZDA najavili in prijavili na posebni aplikaciji službe za carine in meje.

Ukrep je zmanjšal število neregularnih prehodov meje.

"Bidnova vlada je zlorabila pooblastila in dovolila vstop milijonom nezakonitih priseljencev v ZDA, kar je še povečalo najhujšo krizo na meji v zgodovini," je ob najavi ukrepa sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost, ki je pristojno tudi za področje priseljevanja.

Trump si od začetka drugega mandata prizadeva za pospešen izgon priseljencev, ki jih redno opredeljuje kot nevarnost za ZDA.

Nedavno je tako vlada odločila, da ukine poseben status več kot pol milijona priseljencem s Kube, Haitija in iz Nikaragve ter Venezuele. Z vladno zaostritvijo migrantske politike imajo veliko dela sodišča, ki so nekatere ukrepe s tega področja že začasno blokirala.