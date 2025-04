Vučić vabi vse ljudi, ki želijo »ščititi in braniti Srbijo«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pozval državljane Srbije, naj se v soboto zberejo na množičnem shodu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na družbenih omrežjih pozval državljane Srbije, naj se v soboto zberejo na množičnem shodu pred stavbo parlamenta v Beogradu. Po vsej državi se medtem nadaljujejo obsežni protivladni protesti študentov.

"V imenu gibanja za narod in državo, ki mu bomo določili ime, vas vabim, da skupaj napišemo program. Vabim vse ljudi, da pridejo na veliko narodno skupščino (...) vseh državljanov od 11. do 13. aprila v Beogradu, osrednji shod bo v soboto ob 19. uri. Vabim vse politične stranke, vsa gibanja, vabim delavce, kmete, gospodinje. Vabim predvsem naše upokojence in vse ljudi, ki želijo ščititi in braniti Srbijo," je dejal Vučić.

Po njegovih napovedih bo osrednji shod v soboto potekal na ploščadi pred stavbo parlamenta v Beogradu, na njem pa bodo med drugim predstavili "zahteve, ki so v skladu z ustavo in voljo večine", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na predsednikovo napoved se je s pozivom na shod že odzvalo več njegovih političnih zaveznikov, med njimi premier Miloš Vučević, predsednica parlamenta Ana Brnabić ter notranji minister in vodja Socialistične stranka Srbije (SPS) Ivica Dačić.

Dačić je pozval vse člane, simpatizerje in volivce SPS, Edinstvene Srbije in Zelenih Srbije, da se pridružijo sobotnemu shodu. Podobno sta k udeležbi pozvali tudi koalicijska Socialdemokratska stranka Srbije (SDPS) in nacionalistična Srbska radikalna stranka (SRS).

SDPS je ob tem izpostavila pomen tolerance in dialoga, SRS pa "odpor državotvorne Srbije proti poskusu rušenja sistema s strani vseh anarhističnih skupin in protisrbskih elementov, ki že mesece ogrožajo ustavne pravice srbskega ljudstva".

Medtem se v Srbiji nadaljujejo blokade fakultet in množični protesti študentov, ki so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče.

Med njihovimi zahtevami so objava celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje, kaznovanje odgovornih za napade na udeležence protestov, ustavitev kazenskih postopkov proti demonstrantom, ki jih je pridržala policija, ter 20-odstotno zvišanje sredstev za visoko šolstvo. Minuli petek so dodali peto zahtevo, v kateri pozivajo k preiskavi incidenta, ki se je zgodil sredi marca na množičnem protestu v Beogradu. Študenti oblastem očitajo, da so na protestu uporabile zvočni top, kar pa te zanikajo.

V ponedeljek so dodali še šesto zahtevo, ki se nanaša na nedavni obisk Vučića v beograjskem univerzitetnem kliničnem centru, kjer se je fotografiral ob poškodovanih v požaru v makedonskih Kočanih. Študenti zato zahtevajo razrešitev vodstva UKC.