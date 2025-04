Od četrtka bodo označeni vsi lažni profili

Muskovo družbeno omrežje X zaostruje pravila glede anonimnih profilov

Družbeni medij X v lasti milijarderja Elona Muska namerava s tem tednom uvesti strožja pravila glede profilov, ki na platformi nastopajo kot parodija in se šaljivo predstavljajo kot drug uporabnik. Po novem bodo morali imeti na svojem profilu že na začetku imena oznako parodija, so sporočili iz družbe.

Vsi profili ki se lažno predstavljajo kot drug uporabnik ali oseba, bodo morali od četrtka na začetku imena svojih profilov uporabljati ključne besede kot "lažen" ali "parodija", s čimer bodo pokazali, da profil prikazuje drugo osebo ali organizacijo v svojem profilu z namenom razprave, satire ali deljenja informacij o njej.

Platforma bo od uporabnikov profilov, ki nastopajo kot parodija, zahtevala tudi uporabo različnih slik za svoje profile od tistih profilov X, ki jih želijo predstavljati.

Nekateri uporabniki so se namreč pritoževali nad zmedo, ki jo povzročajo satirični profili na platformi, na primer tisti, ki lažno predstavljajo njenega lastnika Elona Muska.

Kot je v soboto v objavi zapisalo podjetje, želijo s temi spremembami zmanjšati tveganje za zmedo in lažno predstavljanje. Uporabnike so pozvali, naj posodobijo svoje profile do dneva uveljavitve novih pravil.

Spremembe bodo veljale tudi za profile oboževalcev in komentarjev, so še zapisali pri družbi.

Na platformi X obstajajo številni profili v obliki parodije, ki se na različne načine predstavljajo kot Musk. Objave vključujejo meme in šale, nekatere pa tudi promovirajo kriptovalute in oglašujejo Tesle.

Podjetje je sicer že januarja uvedlo spremembe glede oznak za profile, ki nastopajo kot parodija, vendar pa se ukrep po poročanju BBC ni izkazal za povsem učinkovitega.

Številni satirični profili na X namreč označujejo svojo šaljivo naravo v oklepajih na koncu uporabniškega imena. Če je ime takega profila še posebej dolgo in se v objavah denimo pojavi samo skrajšana različica, so uporabniki nehote preslepljeni, še posebej, če se slika profila ujema s sliko prave osebe.