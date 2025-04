Položaj slovenske skupnosti v Italiji

Konvencija za varstvo narodnih manjšin

Člani svetovalnega odbora Sveta Evrope, zadolženega za spremljanje izvajanja okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, so se v torek v Trstu sešli s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Seznanili so se s položajem slovenske skupnosti in izvajanjem njene zaščite, predstavniki manjšine pa so jim predstavili odprta vprašanja.

Srečanje je potekalo v okviru evalvacije poročila o uveljavljanju določil konvencije, ki ga je Italija predstavila marca lani. Člani svetovalnega odbora Sveta Evrope stanje v Italiji preverjajo ta teden.

"Mislim, da je bilo na mizi mnogo argumentov, ki se tičejo naše zamejske skupnosti, vse tisto, kar so žgoči problemi v tem trenutku," je po srečanju za italijansko radiotelevizijo Rai dejal deželni svetnik Marko Pisani. Pri tem je izpostavil prisotnost predstavnika Slovencev v parlamentu v Rimu in tudi v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine ter problem šolstva.

Šolstvo je bilo po poročanju Rai v ospredju srečanja, saj gre za eno osrednjih tem okvirne konvencije sveta Evrope. So pa govorili tudi o stanju na Videmskem, čezmejni evropski prestolnici kulture, medijih, financiranju manjšine in uporabi slovenščine v javni upravi.

Senatorka Tatjana Rojc je po srečanju poudarila, da je delegate Sveta Evrope presenetilo, da gre za vprašanja in teme, ki bi morali biti že zdavnaj rešeni. Med njimi je omenila priznavanje akademskih naslovov ter predstavništvo manjšine na deželni in državni ravni.

Člani svetovalnega odbora Sveta Evrope so v torek obiskali tudi uredništvo Primorskega dnevnika in deželno vlado Furlanije-Julijske krajine (FJK), poroča Primorski dnevnik.

Delegacija Sveta Evrope se bo v okviru obiska v Italiji v Rimu sešla tudi s predstavniki italijanske vlade, nato bo objavila poročilo s priporočili. Zatem bo Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel resolucijo za Italijo z nadaljnjimi priporočili za uveljavitev določil okvirne konvencije o varstvu manjšin.

Vsaka od 38 držav, ki so sprejele konvencijo sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin iz leta 1998, na pet let predstavi poročilo o uveljavljanju določil te mednarodne pogodbe. Poročilu sledi srečanje s predstavniki manjšin. Zaradi pandemije covida-19 je zadnje srečanje s predstavniki Slovencev v Italiji po poročanju Rai potekalo pred desetimi leti.