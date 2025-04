Trumpova »maganolija«

Trump sadi svojo "maganolijo"

© X / Bela hiša

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na zelenici Bele hiše posadil sadiko magnolije, ki bo nadomestila več kot 200 let staro enako drevo, ki so ga iz varnostnih razlogov posekali dan prej. Bela hiša je na omrežju X objavila, da gre za "maganolijo", s čimer so se poigrali s Trumpovim sloganom Make America Great Again (MAGA).

T. i. Jacksonovo magnolijo, ki naj bi jo v 19. stoletju zasadil predsednik Andrew Jackson, so iz varnostnih razlogov posekali v ponedeljek. Drevo na zelenici Bele hiše je bilo v slabem stanju zadnjih 30 let, potem ko se je vanj ob neuspelem pristanku zaletelo manjše letalo, pri čemer je umrl pilot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša je v torek objavila posnetek Trumpa, kako z zlato lopato koplje v zemljo, da bi posadil drevo, ki so ga ob tej priložnosti označili za Maganolijo.

S tem so se poigrali s kratico slogana Make America Great Again, v prevodu Naredimo Ameriko spet veliko, ki ga Trump uporablja že leta.

Šala sledi nizu bolj spornih objav upraviteljev profila Bele hiše po vrnitvi Trumpa na oblast. Ta profil je v preteklih mesecih povzročil nemalo razburjenja, med drugim z objavami, ki so opevale deportacije in nehumano ravnanje s priseljenci.

