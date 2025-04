»Evropska unija za zdaj ni neposredno ogrožena«

KOMENTAR DNEVA

"Evropska unija za zdaj ni neposredno ogrožena, da bi to zahtevalo neke vojaške zmogljivosti Združenih držav. NATO je še vedno tu, 5. člen še vedno deluje. Do Ukrajine imajo Združene države zdaj mogoče neko drugačno stališče, ampak še vedno zagotavljajo vojaška sredstva, tudi tista, ki jih evropske države pogosto kupujejo, še vedno izvirajo iz Združenih držav. Mislim, da se ta dva problema, Ukrajina in ta trgovinska vojna, ne bosta na ta način povezovala, da bi Trump prvo pogojeval z drugim. V bistvu ta trgovinska vojna zelo škoduje Rusiji, cene energentov so močno znižali in energenti so ključni izvozni proizvod Ruske federacije. Upal bi si celo trditi, da je ta trgovinska vojna povzročila več škode Rusiji kot večina sankcij Bidnove administracije."

(Marko Lovec, strokovnjak za mednarodno politično ekonomijo, o tem, koliko je Evropska unija (EU) v resnici odvisna od ZDA; v pogovoru za oddajo Ob osmih)