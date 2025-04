Kitajska bo sprejela »odločne ukrepe za zaščito lastnih interesov«

Trgovinska vojna

Peking, 9. aprila - Kitajska bo sprejela "odločne ukrepe" za zaščito lastnih interesov, so po uveljavitvi dodatnih ameriških carin na uvoz kitajskega blaga danes napovedali v Pekingu. Prepričani so, da lahko Kitajska trgovinski spor z ZDA reši prek "enakopravnega dialoga", izhaja iz bele knjige, ki jo je danes objavila kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Za okoli 60 držav in EU so danes začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Najvišje so ZDA uvedle za Kitajsko ‒ po 20-odstotnih, uvedenih marca, bi se te danes morale zvišati še za 34 odstotnih točk, a ker se je Kitajska odzvala s 34-odstotnimi carinami na ameriško blago, jih je Trump dvignil še za 50 odstotnih točk. Skupno tako od danes znašajo 104 odstotke.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je v današnjem odzivu na dodatne carine poudaril, da ima kitajsko ljudstvo neodtujljivo pravico do razvoja. "Še naprej bomo sprejemali odločne ukrepe za zaščito naših zakonitih pravic in interesov," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Kitajska bo s trdno voljo in številnimi sredstvi odločno sprejela protiukrepe in se borila do konca, če bodo ZDA vztrajale pri nadaljnjem stopnjevanju gospodarskih in trgovinskih omejevalnih ukrepov."



Kitajsko ministrstvo za trgovino

Kitajsko ministrstvo za trgovino je medtem sporočilo, da ima država "trdno voljo" za boj v trgovinski vojni z Washingtonom, poroča državna tiskovna agencija Xinhua.

"Kitajska bo s trdno voljo in številnimi sredstvi odločno sprejela protiukrepe in se borila do konca, če bodo ZDA vztrajale pri nadaljnjem stopnjevanju gospodarskih in trgovinskih omejevalnih ukrepov," je povzela sporočilo ministrstva.

V drugem največjem gospodarstvu na svetu sicer menijo, da lahko trgovinske in gospodarske spore z ZDA rešijo z "enakopravnim" dialogom. "Kitajska in ZDA lahko razlike na gospodarskem in trgovinskem področju rešita z enakopravnim dialogom in vzajemno koristnim sodelovanjem," je zapisano v beli knjigi, ki so jo pripravili v Pekingu.

Peking je pred tem v torek napovedal, da bo šel v trgovinski vojni z ZDA "do konca". Kot so izpostavili v drugem največjem gospodarstvu na svetu, "pritiski, grožnje in izsiljevanje niso pravi način za spopadanje s Kitajsko".