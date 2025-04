Trump uvedel začasne carine v višini 10 odstotkov, za Kitajsko pa jih je zvišal na 125 odstotkov

90-dnevna zamrznitev dviga carin

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal 90-dnevno zamrznitev dviga carin. V tem obdobju bodo vzajemne carine pri 10 odstotkih, kar začne veljati takoj. Izjema je Kitajska, za katero pa je carine dvignil na 125 odstotkov.

Trump se je za zamrznitev odločil, ker ga je 75 držav zaprosilo za pogajanja o carinah, je povedal. "Odobril sem 90-dnevni premor in bistveno nižje 10-odstotne vzajemne carine v tem obdobju," je prek svojega družbenega omrežja Truth Social sporočil Trump.

Za Kitajsko pa velja drugače. "Na podlagi pomanjkanja spoštovanja, ki ga je Kitajska izkazala do svetovnih trgov, zvišujem carine, ki jih Kitajski zaračunavajo ZDA, na 125 odstotkov. To začne veljati takoj," je zapisal na Truth Social.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je v izjavi novinarjem pred Belo hiše pojasnil, da bodo ZDA obdržale 10-odstotno osnovne carine za večino držav, vključno z Mehiko in Kanado.

Kot je izpostavil Bessent, bodo države, ki niso sprejele protiukrepov na ameriško odločitev o uvedbi dodatnih carin, nagrajene. Dvig carin za Kitajsko na 125 odstotkov pa je po njegovih besedah posledica vztrajanja kitajskih oblasti pri eskalaciji razmer.

Bessent je novinarjem povedal, da je bil 90-dnevni premor sprejet zato, da se omogočijo pogajanja med ZDA in državami vsega sveta glede trgovinskih sporazumov oziroma carin.

Trumpovo vztrajanje pri lastni carinski politiki do tega trenutka je označil za izjemno pogumno, tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa se je norčevala iz medijev, ki "ne razumejo umetnosti posla". To je naslov ene od knjig o Trumpu, ki se hvali z izjemnimi pogajalskimi sposobnostmi. "Očitno niste videli, kaj Trump tule dela," je dejala.

Zavrnila je tudi ugibanja, da bodo Trumpove carine združile svet s Kitajsko proti ZDA. "Ravno nasprotno. Ves svet kliče ZDA, in ne Kitajske, ker potrebujejo naše trge, potrošnike in pogovor s predsednikom v Ovalni pisarni," je dejala.

Tudi Bessent je po tednu dni kaosa na svetovnih finančnih trgih in svaril pred recesijo dejal, da gre za Trumpov mojstrski načrt, da se države prisili v pogajanja, in ne nepremišljeno samovoljno zmešnjavo.

"To je bila njegova strategija od vsega začetka in morda lahko rečete, da je Kitajsko postavil v slab položaj. Odgovorili so na izziv in se izkazali kot slab igralec," je dejal Bessent po tem, ko je Trump od vsega začetka pošiljal mešane signale, ali gre le za eno njegovih pogajalskih taktik ali kaj drugega.

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je sicer danes priznal, da ga je Trumpova poteza ujela na levi nogi. Med zaslišanjem v kongresu je dejal, da ni vedel, da se bo Trump tako odločil, poroča CNN.

Analitiki sicer menijo, da je nepotrebna škoda že narejena in odpravljanje ne bo enostavno, ne hitro. "Mislim, da bomo še vedno padli v recesijo. Vse, kar je sedaj storil, je to, da je le preložil vrsto višjih carin proti ameriškim trgovinskim zaveznikom," je izjavil glavni ekonomist svetovalnega podjetja RSM US Joe Brusuelas.

Brusuelas predvideva, da bodo podjetja ostala previdna in uvoženo blago bo ostalo v pristaniščih, saj denarja za Trumpov davek, kot pravijo njegovim carinam, večina nima. Nihče prav tako ne ve, kako se bo nepredvidljivi Trump odločil jutri.

V veljavi so 10-odstotne carine na ves uvoz v ZDA. To velja za EU in okrog 60 držav, za katere so sicer danes zjutraj začele veljati višje carine. Še vedno pa ni povsem jasno, ali bo to 10-odstotna stopnja za ves uvoz, ali pa se carine, ki so v veljavi, povišajo za deset odstotkov.

Za finančne trge je trenutno pomembno to, da je Trump naznanil premor in da se je pripravljen pogajati. Newyorški borzni indeksi so po Trumpovi najavi poleteli navzgor in ublažili velike padce v zadnjem tednu dni. Dow Jones in S&P 500 sta po najavi napredovala za po okrog sedem odstotkov.

